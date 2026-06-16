スペインの報道によると、レアル・マドリードは今夏、この選手を放出すべきか検討しており、将来は不透明だ。

スペイン紙「アス」によると、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる新プロジェクトでフランス人DFフェルラン・メンディの居場所が見いだせないという。マルク・コクーリャの加入が迫り、左SBはさらに過密状態だ。

負傷歴が多く移籍先探しは難航するため、クラブはベルギー代表エデン・アザールの例のように合意解除も検討している。

同紙によると、メンディは加入後24回も負傷し、昨年5月の手術から今も回復中。そのため、スポーツ面でも財政面でもクラブの負担になっているという。

来年の11月まで戦列離脱が見込まれ、今夏の売却は困難だ。

クラブは、年俸負担を減らし、新戦力の獲得を容易にするため、契約を早期解除するのが最善だと判断している。

高額年俸もクラブ財政の負担だ。 レアルは戦力再編を進め、移籍市場での余裕を確保したい。

『AS』紙によると、新戦力の加入で選手層が厚くなったため、クラブは今夏の大規模放出を検討。これにより、一部の選手はサンティアゴ・ベルナベウを去る可能性が出てきた。

最終決定は出ていないが、契約解除が検討されていること自体、かつての主力だった彼が戦力外になりつつある証拠だ。

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