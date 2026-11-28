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マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、プレミアリーグ第12節でブレントフォードに0-4で敗れた後、選手たちに浴びせられたブーイングについて語った。

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ポチェッティーノは試合終了の笛の後、選手たちにオールド・トラッフォードのピッチを一周させ、拍手でサポーターに挨拶させた。しかし彼らを待っていたのは、ブーイングと「お前たちにこのユニフォームを着る資格はない」というチャントだった。

英紙『ミラー』は、ポチェッティーノが『スカイ・スポーツ』に語ったコメントを伝えた。その中で指揮官は、冷静さと団結の必要性を訴えている。

アルゼンチン人指揮官は「リヴァプールに0-4で敗れ、その後オールド・トラッフォードでブレントフォードにも同じスコアで負ければ、良く見えるはずがない」と語った。

さらに「我々は団結を保ち、いくつかの問題を修正してパフォーマンスを改善しなければならない。これが我々の置かれた状況であり、現実だ。これ以上言うことはない」と強調した。

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ポチェッティーノは「我々は、ここに来た時点で分かっていた状況の中にいる。時間が必要だ」と続けた。

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また「選手たちには私の支持がある。だが、我々はサポーターのこともブーイングのことも理解している。起きていることに目を向け、団結し続けなければならない。我々にはサポーターが必要であり、同時に選手たちに集中する必要もある。彼らは求められるパフォーマンスを示し、良いプレーをしなければならない」と説明した。

そして「理由はそれぞれ違っても、我々は皆失望している。何が起きているかについて、誰もが自分の意見を持つ権利がある。だが最も重要なのは、状況を改善することだ」と指摘した。

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ポチェッティーノはチームのパフォーマンスを擁護し、「我々はブレントフォードより上だった。最初の失点を喫した時点では、試合を支配していた。だが失点すると状況は難しくなり、まるで坂を登っているかのようになる」と語った。

続けて「我々はゴールを奪って試合に戻ろうとしたが、いくつかの判断が我々に影響を与え、悪い結果をもたらした」と述べた。

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さらに「我々は自信を築き、たとえ失点しても同じやり方でプレーし続けられると信じなければならない。今の状況を考えれば、これは自然なことだ」と強調した。

ポチェッティーノは「我々は痛みを感じ、自分たちが背負う責任の大きさも感じている。同時に、これが我々の現実であり、それを受け入れ、変えるために取り組まなければならない。我々は強くなければならないし、選手たちにプレッシャーをかけ続け、成長へと後押しする準備はできている」と説明した。

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ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグで2連敗を喫した。

前半にカラム・ウィルソンが2ゴールを挙げ、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちはハーフタイムにブーイングを浴びながらロッカールームへ引き上げた。ポチェッティーノはチームの下降を止めることができなかった。

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終盤にはクリストファー・エアーとケヴィン・シャーデが、ブレントフォードに追加点をもたらした。

これでユナイテッドはプレミアリーグで10試合連続未勝利となり、下から2番目の順位に沈んでいる。

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ユナイテッドは立ち上がりこそ良かったものの、多くの決定機を逸した。その後、ウィルソンがホームチームの守備に生じた広大なスペースと、GKセネ・ラメンスのまずいボール処理を突いてゴールを奪った。

ユナイテッドのサポーターははっきりと怒りを表し、オーナー陣に対するチャントを繰り返したほか、クラブ幹部にも批判を向けた。