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メディ・ベナティアがバイエルン・ミュンヘン時代を振り返り、ミュンヘンでは幸せではなかったと明かした。そのことにはすぐに気づいたという。

「1年目を終えた時点ですでに退団したくて、移籍したいと伝えた」と、39歳のベナティアはCanal+で明かした。「イタリアに戻りたかった。ユヴェントスやインテルなど、複数のクラブが関心を示していた」

ベナティアはウディネーゼ・カルチョで好シーズンを重ね、ローマでも圧巻の1年を過ごした後、2014年に移籍金2800万ユーロでバイエルンに加入した。当時のペップ・グアルディオラ監督の下では、先発とベンチを行き来した。センターバックのポジションを争った選手には、ジェローム・ボアテング、ダビド・アラバ、ダンテ、ハビ・マルティネスらがいた。

そして2016年に期限付き移籍でユヴェントスへ加入。1年後、セリエA最多優勝クラブのユヴェントスが移籍金約1700万ユーロでこのセンターバックを完全移籍で獲得した。

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本人によれば、バイエルンへの移籍が正しい選択だったのか、わずか数週間で疑問を抱いたという。「ドイツに来て2カ月後、妻にこう言ったんだ。『ここで正しい決断をしたのか、自信がない。居心地が良くないんだ』」とベナティアは語った。イタリアが恋しかったという。彼にとって、イタリアは「第二の故郷」だった。

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バイエルンで過ごした2年間で、ベナティアは46試合に出場し、3ゴール3アシストを記録。リーグ優勝を2度、DFBポカール優勝を1度経験した。

Getty Images

メディ・ベナティア、ユヴェントスでも数々のタイトルを獲得

その後のトリノでの日々も実り多いものとなった。ベナティアはユヴェントスでスクデットを2度、コッパ・イタリアを2度、イタリア・スーパーカップを1度制した。ユヴェントスで最も重要だったのは「文化と規律」だったと振り返っている。

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2019年初めにユヴェントスを離れ、移籍金860万ユーロでカタールのアル・ドゥハイルへ加入。そこで2年間を過ごし、トルコのファティ・カラギュムリュクで短期間プレーした後、2021年に現役を引退した。

現在はクラブ幹部として働いており、今年の夏まではオリンピック・マルセイユのスポーツディレクターを務めていた。