就任はほぼ確実…ドイツ、クロップ氏をめぐり「前例のない」措置を準備中

ドイツサッカー連盟（DFB）は、代表チームの再建を主導するユルゲン・クロップ監督に、ほぼ絶対的な権限を付与する前例のない措置を講じようとしている。直近のワールドカップでの失望を払拭し、「マンシャフト」を世界トップレベルに復帰させるのが目的だ。

ドイツ紙ビルトは、クロップの代表監督就任がほぼ決定的で、DFBがドイツサッカー史上最も広範な権限を付与すると報じている。

クロップには代表チームの技術・管理に関する全権が与えられ、コーチ選任や戦略策定、組織再編まで自由に決定できるという。

『ビルト』紙によると、その第一歩として連盟内の役割分担が見直される。将来のDFB最高経営責任者（CEO）は代表業務に直接関与せず、草の根レベルのインフラ整備や若手育成に注力する。

代表チームの運営はクロップ監督とスポーツディレクターのルディ・フラーが担当し、新監督には前例のない意思決定の独立性が与えられる。

さらに、コーチングスタッフの選任もクロップの裁量に委ねられ、適任と判断したアシスタントを自由に起用できる。

新コーチングスタッフには、リヴァプール時代からクロップの右腕とされるピーピン・リンデルス氏や、元ドイツ代表キャプテンのペール・メルツァッカー氏の名前が挙がっている。

クロップはドイツサッカー界の有力者から広く支持されており、バイエルン・ミュンヘンの経営陣もその一人だ。同クラブはクロップの就任を、ファンの熱意を取り戻し、近年失われた代表チームの競争心を回復させる不可欠な一歩と位置づけている。

クロップに与えられる権限は、2004年に代表監督となったユルゲン・クリンスマンを上回る。連盟が適任者確保の圧力に直面する中、これほど強い立場から交渉に臨んだドイツ人監督はいない。

DFBは、クロップが戦術的規律と闘志を融合させ代表を再構築し、強豪国として「ユーロ2028」で優勝候補になることを期待している。