ダービーの引き分けに不満のイラオラ
ヒル・ディッキンソン・スタジアムでリヴァプールがエヴァートンと1-1で引き分け、イラオラは不満を募らせた。リヴァプールは開始5分以内に、フロリアン・ヴィルツのお膳立てからソボスライが見事なシュートを決め、理想的なスタートを切った。しかし前半半ば、キアナン・デューズベリー＝ホールのFKをフリンポンが蹴り損ね、自陣のゴールに入れてしまった。
試合後、イラオラはTNTスポーツに対し、『スカイスポーツ』が伝えたところによると、こう語った。「我々にとって良い結果ではないと思う。勝つチャンスは我々の方が多かった。勝ち点1では不十分だ」
「少し精彩を欠いた」
イラオラはプレーの精度不足を指摘した。アレクサンデル・イサクは前半終了前に迎えた最大のチャンスで、シュートを枠の外に外している。イラオラは続けた。「ボールタッチが正確ではなかった。チャンスはあったし、ペナルティーエリア内でシュートを打つ場面でも、ボールをうまく捉えられなかった。少し精彩を欠いた」
「最後のプレーの質を見れば、その影響が分かる。ボールを持ったときに少し雑だった。それが足りず、違いを生んだ。アレックス［イサク］には大きなチャンスがあった。残念だ。我々にとって良い機会だったし、勝ちたかった」
ソボスライも指揮官と同じ思い
ヒル・ディッキンソン・スタジアムで輝きを放ったソボスライも指揮官と同じく悔しさをにじませ、TNTスポーツにこう語った。「勝ち点2を失った。最高のプレーはできなかったが、勝利に値したと思う。チャンスはあったのだから、決めなければいけない」
「リードした後に相手を試合に引き戻してはいけない。前に進み続ける。僕たちは何だって成し遂げられる。すべては努力次第だ。前半のように雑なプレーをしてはいけない。最初から最後まで集中しなければならない」
リヴァプールは4位を維持
この引き分けで、リヴァプールのプレミアリーグでのアウェー連勝は4で止まり、順位は4位となった。アーセナルとフェネルバフチェに連敗した後、立ち直ったかに見えた矢先に連勝の勢いが止まっただけに、イラオラはチームの素早い立て直しを望むだろう。