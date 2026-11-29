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アンドニ・イラオラは日曜日、初めて臨んだマージーサイド・ダービーでリヴァプールがエヴァートンと1-1で引き分けた後、「少し雑だった」と認めた。ドミニク・ソボスライの序盤の見事な先制点はジェレミー・フリンポンのオウンゴールで帳消しに。リヴァプールの指揮官は、チャンスを生かしきれなかったチームにとって勝ち点1では不十分だと強調した。

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ダービーの引き分けに不満のイラオラ

ヒル・ディッキンソン・スタジアムでリヴァプールがエヴァートンと1-1で引き分け、イラオラは不満を募らせた。リヴァプールは開始5分以内に、フロリアン・ヴィルツのお膳立てからソボスライが見事なシュートを決め、理想的なスタートを切った。しかし前半半ば、キアナン・デューズベリー＝ホールのFKをフリンポンが蹴り損ね、自陣のゴールに入れてしまった。

試合後、イラオラはTNTスポーツに対し、『スカイスポーツ』が伝えたところによると、こう語った。「我々にとって良い結果ではないと思う。勝つチャンスは我々の方が多かった。勝ち点1では不十分だ」

「少し精彩を欠いた」

イラオラはプレーの精度不足を指摘した。アレクサンデル・イサクは前半終了前に迎えた最大のチャンスで、シュートを枠の外に外している。イラオラは続けた。「ボールタッチが正確ではなかった。チャンスはあったし、ペナルティーエリア内でシュートを打つ場面でも、ボールをうまく捉えられなかった。少し精彩を欠いた」

「最後のプレーの質を見れば、その影響が分かる。ボールを持ったときに少し雑だった。それが足りず、違いを生んだ。アレックス［イサク］には大きなチャンスがあった。残念だ。我々にとって良い機会だったし、勝ちたかった」

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ソボスライも指揮官と同じ思い

ヒル・ディッキンソン・スタジアムで輝きを放った ソボスライも指揮官と同じく悔しさをにじませ、TNTスポーツにこう語った。「勝ち点2を失った。最高のプレーはできなかったが、勝利に値したと思う。チャンスはあったのだから、決めなければいけない」

「リードした後に相手を試合に引き戻してはいけない。前に進み続ける。僕たちは何だって成し遂げられる。すべては努力次第だ。前半のように雑なプレーをしてはいけない。最初から最後まで集中しなければならない」

リヴァプールは4位を維持

この引き分けで、リヴァプールのプレミアリーグでのアウェー連勝は4で止まり、順位は4位となった。アーセナルとフェネルバフチェに連敗した後、立ち直ったかに見えた矢先に連勝の勢いが止まっただけに、イラオラはチームの素早い立て直しを望むだろう。