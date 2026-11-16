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バイエルンのスター、アルフォンソ・デイヴィスが、カナダ代表で再び負傷したことを受け、ひどく落ち込んだ様子で心境を語った。

「少し苛立っているし、腹も立っている。負傷は決して楽しいものではない。特に太もも裏を次から次へと痛めているときはね。つらいときも前向きでいようといつも努めているけど、今は苛立ちを感じている」と、左サイドバックは『One Soccer』のインタビューで語った。

26歳のデイヴィスは、土曜日に行われたカナダ代表対グアテマラ代表の試合で、開始わずか5分で負傷交代を余儀なくされた。原因は再び太ももの問題だったようだ。

デイヴィスはこれまでも同様の負傷に繰り返し悩まされてきた。なかでも、母国で開催された前回のワールドカップでは大会の大部分を欠場。さらに昨シーズンは、同じく代表で負った十字靱帯断裂により長期離脱した。

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アルフォンソ・デイヴィスはバイエルン・ミュンヘンでどれくらい欠場するのか？

今回の負傷がどれほど深刻かは、まだ正確には分からないという。「一つだけ確かなのは、何かが起きているということだ」とデイヴィスは語る。「太もも裏を4度も負傷しているとなれば、細心の注意を払わなければならない。同じけがを繰り返していれば、いつかどこかが耐えきれなくなるかもしれない。そうなれば手術の話になる。それが怖い。本当にきついよ」

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今は「前向きでいる」ことに全力を尽くし、「回復に集中して、できるだけ早く、かつ安全に復帰できるよう努めたい」という。

それでも、デイヴィスは再び大きな苛立ちを感じている。とりわけ、またしても代表で負傷したためだ。「代表でプレーするときはいつも、ただ国のためにサッカーをして、仲間たちとピッチに立ちたいだけなんだ。もうすぐ2年になる。最後に代表のユニフォームを着てフル出場した、いや、たった前半だけでもプレーしたのは、それくらい前のことだ」

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バイエルン・ミュンヘンでは最近、好調を見せていた。一時は左サイドバックのポジション争いで、夏の新加入選手ナサニエル・ブラウンより優位に立ち、その後は負傷したルイス・ディアスの代役として左ウイングでも説得力のあるプレーを見せていた。

今シーズンは公式戦でここまで15試合に出場し、3得点5アシストを記録している。