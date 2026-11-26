共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ピーター・シュマイケル氏が、チャンピオンズリーグで苦しい夜を過ごしたGKセンネ・ラメンスの現状を厳しく評価した。24歳のラメンスはPKを止めるなどシュートストップ能力を見せた一方、相次ぐ痛恨のミスを犯し、スポルティングに反撃を許してリスボンで2-2の引き分けに終わった。

広告

PKセーブの活躍に影を落としたラメンスの痛恨のミス

ラメンスはスポルティングとの欧州の舞台で苦しい試合を過ごした 。好調な滑り出しを、自ら犯した2つのミスで台無しにした。前半にコロンビア人FWルイス・スアレスのPKを止めたものの、その直後にペナルティエリア内でファウルを犯し、スアレスにPKを決められた。

後半には、高く上がったボールをペナルティエリア内でこぼしてしまう。いち早く反応したスアレスがアクロバティックに決め、ポルトガルのチームに勝ち点1をもたらした。

シュマイケル氏、W杯での敗退と守備陣のサポート不足を指摘

元ユナイテッドGKのシュマイケル氏は、『CBSスポーツ』に対し、ラメンスを先発から外すべきかどうかの明言を避け、新監督マウリシオ・ポチェッティーノが連れてきたスタッフによって状況が好転する可能性を示した。「ユナイテッドがどの時点で彼を外すべきかは分からない。ポチェッティーノが就任し、自分のスタッフを連れてきた。つまり、新しいGKコーチがいる。それが彼にとって状況を変えるきっかけになるかもしれない」と語った。

シュマイケル氏は、24歳の不調の始まりをベルギーがスペインに敗れて大会を去った時までさかのぼって考えている。「覚えているか分からないが、W杯のスペイン戦で彼は少しミスをした。［ミケル・］メリーノが得点し、ベルギーは敗退した。あのミスで彼は少し自信を失い、まだ立ち直れていないように感じる。

広告 広告

GKは調子が良くない時、前にいるDF陣の助けが必要だ。悲しい現実だが、彼らはそれができていない。当然、それで状況はさらに悪くなる。私は彼をとても気に入っているが、今日は彼にとって良い日ではなかった」

Related Topics

フェルナンデス、チーム全員で責任を負うべきと主張

ラメンスの今季序盤の不安定な出来は、ロイヤル・アントワープから1810万ポンドで加入した後のユナイテッドでの有望なデビューシーズンとは対照的だ。ポルトガルで痛恨のミスを犯したものの、主将ブルーノ・フェルナンデスはチームメートを擁護し、チーム全員で責任を負うべきだと訴えた。

「ミスはサッカーの一部だし、ミスから失点することもある」とフェルナンデスは語った。「でも、もちろんサッカーは個人競技ではない。良いことも悪いことも、僕たちがすることすべてについて、全員が責任を負わなければならない。

広告

一番大事なのは、良い時も悪い時も一緒にいる必要があると理解することだ。それで互いへの信頼が変わることはない」

ラメンスへの重圧高まる、ダーロウが出番を待つ

自信を失っているラメンスは、ポチェッティーノが新たに迎えたGKコーチの下で、デビューシーズンの調子を取り戻せるか試される。交代が必要になれば、今夏加入したカール・ダーロウが出番を待っている。ニューカッスルとリーズ・ユナイテッドでプレーしたこのGKは、今季まだプレミアリーグに出場していない。