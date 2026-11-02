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フレディ・ユングベリが、マンチェスター・ユナイテッドがチェルシーに手痛い敗戦を喫した試合で退場処分を受けたリサンドロ・マルティネスを厳しく批判した。元アーセナルのウインガーは、無謀なプレーによる退場を見て気分が悪くなったと明かし、選手たちが批判にさらされているマイケル・キャリック監督の足を引っ張っていると主張した。

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チェルシー戦の敗北でマルティネスが退場

マンチェスター・ユナイテッドはスタンフォード・ブリッジで行われたチェルシー戦で2-0の敗戦を喫し、低調な戦いが続いた。これで公式戦の未勝利は9試合に伸び、キャリック監督への重圧はさらに強まった。

後半開始早々、シャビ・アロンソ監督率いるチームのモーガン・ロジャーズが先制点を挙げた。その直後、マルティネスが立て続けに2枚のイエローカードを受け、チームは1人少なくなるとともにPKを与えた。コール・パーマーがPKを落ち着いて決め、勝ち点3を確保した。

この勝利でチェルシーはプレミアリーグ4位に浮上。一方、マンチェスター・ユナイテッドは得失点差だけで降格圏を上回り、順位表の下位に低迷している。

リュングベリ、軽率な振る舞いに嫌悪感

敗戦の内容には厳しい批判が集まっており、特にマルティネスに矛先が向いている。『Viaplay』で発言したリュングベリは、規律を著しく欠いたDFを厳しく非難した。アーセナルのレジェンドは、クラブにとって重要な局面でセンターバックが責任を放棄したと感じている。

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「彼らの振る舞い、マルティネスのあの行動には、現場にいた私も少し気分が悪くなった」とリュングベリは明かした。「彼が愚かなことをして、チームのことを第一に考えない場面は何度も見てきた。彼らは彼の期待を裏切った」

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不振の選手たちに期待を裏切られたキャリック

週末を前に、キャリック監督にはシーズンを立て直すための時間が与えられるとの報道が広がっていた。しかし、ロンドンでの崩れ方を受け、選手たちを奮い立たせる能力に改めて疑問が向けられている。リュングベリは、監督本人に批判を向けるのは的外れだと考え、今季の悲惨なスタートについては選手たちが責任を負うべきだと主張。ユナイテッドの指揮官に強い同情を示した。

「あれを見ると、マイケル・キャリックが気の毒だと思う」とリュングベリは説明した。「メディアなどでは誰もがキャリックを酷評し、『監督として十分な力があるのか』などと言っているが、やれていないのは選手たちだ」

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苦境のユナイテッドに重要な1週間

キャリック監督は重要な連戦を前に、戦力を欠いたチームを立て直す方法を見つけなければならない。火曜日にチャンピオンズリーグの戦いに戻るマンチェスター・ユナイテッドは、何としても不振に歯止めをかけたいところだ。

オールド・トラッフォードにローマを迎える一戦は、国内での悪夢からひととき離れる機会となる。欧州で好結果を得られれば、チームの自信を取り戻す重要なきっかけになり得る。

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欧州での試合を終えると、焦点はすぐにプレミアリーグへ戻る。ユナイテッドは今週末、アストン・ヴィラをホームに迎えて再び厳しい試練に臨む。降格圏から遠ざかるためには、勝利がどうしても必要だ。