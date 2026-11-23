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スティーブン・ジェラードは、マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドでの初陣でハリー・マグワイアをベンチに置いた判断は大きな間違いだったと考えている。元リヴァプール主将は、代わりにマタイス・デ・リフトを先発させたことを「少し敬意を欠く」と批判。ユナイテッドが1月に世界トップクラスのDFを獲得するには巨額の資金が必要になると警告した。

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ジェラード、マグワイアを外したポチェッティーノを批判

ジェラードは、日曜日にアンフィールドで0-4と敗れた試合でポチェッティーノがマグワイアを先発から外した判断に疑問を呈した。この試合ではレニー・ヨロが序盤に退場し、リヴァプールが一気に2点を先行。長期離脱からの復帰途上にあるデ・リフトが、マグワイアに代わって先発に起用されていた。

ジェラードは『The Overlap』で「判断を誤ったと思う。最終ラインの人選を間違えた。あれほどの大一番で、あの選手を先発させるのはどうかと思う。国内最大の試合で、世界中が注目している」と語った。

「先発すべきだった」

ジェラードは ジェイミー・キャラガーと同様にデ・リフト起用の判断を疑問視した が、さらにマグワイアへの敬意を欠くものだったと指摘した。「まだ準備が整っていないかもしれない若手のことはさておき、マタイス・デ・リフトは1年間離脱していた。ハリー・マグワイアは今、彼らの中で最高のDFだ。先発すべきだった」と続けた。

「彼は懸命に取り組み、奮闘している選手だ。確かに完璧ではなかったが、彼を使わず、代わりにデ・リフトを起用したのは少し敬意を欠くと思った」

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途中出場のマグワイアが違いを生む

ジェラードは、マグワイアが出場後にユナイテッドに欠けていたものを示したと考えており、前半終了前の重要なブロックを挙げた。「彼は出場して違いを生んだ。体を張っていた選手の一人だった」と語った。

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「38分か39分ごろだったと思うが、素晴らしいブロックで確実に決まるはずのゴールを防いだ。今季はマンチェスター・ユナイテッドを何度も見ているが、彼は奮闘している選手の一人だ」。マグワイアの奮闘も実らず、リオ・ングモハとビクトル・ムニョスが終盤に得点を加え、大勝を締めくくった。

ユナイテッド、1月のDF補強には巨額の資金が必要か

ユナイテッドが降格圏にいる中、ジェラードは1月の守備陣の補強には多額の費用がかかると考えている。

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「1月に世界トップクラスのセンターバックを手放すクラブがどこにあるだろうか。誰かが天文学的な金額を支払う覚悟でもない限り、あり得ない。そうするしかないだろう」と語った。