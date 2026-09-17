「それがもっと早く漏れようが、もっと早く表に出ようが、正直なところ僕にはまったくどうでもいい」と、クロップは自身のメンバー選考をめぐる数々の事前報道について語り、こう強調した。「でも、そういうことを人より先に出して生計を立てているのは、少しさもしいと思う」

ここ数日、初招集メンバーの複数選手を事前に報じていたメディアやジャーナリストに対する、明確な皮肉だった。とりわけ、独占報道を追い求めるあまり、初めて招集された選手たちにとっての特別なキャリアの瞬間が価値を損なわれてしまうという。「何でもかんでも、すぐに大ごとにする必要はない」と、クロップは不満を口にした。

59歳のクロップは就任会見の時点ですでに明確な一線を引き、関係者全員が成功のためにそれぞれの役割を果たす必要があると求めていた。その一環として、家族や私生活の周辺については完全にそっとしておいてほしいとも訴えていた。今回クロップは、余計な雑音を避けるためにも、この姿勢を選手たちに対しても貫く考えを示した。

ユネス・エブノウタリブはなぜユルゲン・クロップに謝罪したのか？

さらにクロップは、新顔のユネス・エブノウタリブについても言及した。同選手は、自身の招集をSNSで公開された動画の中で自ら明かしていた。買い物中に招集について尋ねられたフランクフルト所属のFWが口をつぐまなかったことについても、クロップは問題視しなかった。「彼はリーカー全員の出ばなをくじいてくれた。彼は僕にその動画を送ってきて、謝ってくれた」と語った。

その後クロップは、エブノウタリブに「心配しなくていい」と伝えたという。「僕が見たのは、とてつもなく喜んでいるひとりの若者だった。あの熱意は、みんなの中に残しておきたい」と語り、さらに得点力の高いこのストライカーの資質を称えた。「彼は重傷から戻ってきた。彼を選ぶ決断は、コーチングスタッフの中でも比較的早く下された。ウニオン戦の前半（3得点、編集部注）は素晴らしかった。まだ23歳とはいえ、大きな才能の持ち主だ。彼はすでにあらゆることを経験している」