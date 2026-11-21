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レオン・ゴレツカが昨夏の不本意なワールドカップを振り返り、ドイツ代表の前監督ユリアン・ナーゲルスマンに皮肉を向けた。

「自分の状況を振り返ると、少し妙だった」。 8月末からアストン・ヴィラに所属するゴレツカは 、BBCのインタビューでそう語り、ナーゲルスマンの自身への対応に驚いたことを明かした。さらに、このMFは「W杯の前年は、確かすべての試合に出場したと思う。でもW杯では一度も先発しなかった」と続けた。

実際、ナーゲルスマンはW杯予選、そしてそれに先立つネーションズリーグの決勝トーナメントではゴレツカを全面的に信頼していた。2025年の代表戦10試合のうち9試合でゴレツカを先発させ、 2026年春のインタビューでも経験豊富なこのMFの重要性を強調していた 。

ゴレツカ、W杯では3試合で途中出場

しかし、北米でのW杯でゴレツカはグループステージでは短時間の出場が2回にとどまり、パラグアイとの決勝トーナメント1回戦でも先発から外れた。後半開始から投入されたものの、31歳のゴレツカもドイツの早期敗退を防げなかった。さらに、 敗れた南米勢とのPK戦でキッカーを務めたがらなかったとして 批判を浴びた。

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「大会全体を通して、僕らは非常に悪かった。その後、誰もがこの残念な結果の責任を僕に負わせていると感じた。もちろん、それはとてもつらかった。しかも、 W杯の間、自分はチームの重要な一員ではまったくなかったという印象を持っていた 」。ゴレツカは大会後の心境をそう明かした。

Getty Images

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ゴレツカは昨季終了後、契約満了に伴いバイエルンを退団した。新天地探しには時間をかけ、複数のイタリアの強豪クラブのほか、MLSからも誘いがあったとされる。夏の初めには「当初は、サッカーよりも生活の質に重きを置いてもいいのではないかと思っていた。でも数週間後、そうした移籍にはまだ早すぎるし、もう一度、本物の挑戦に臨みたいと気づいた」とゴレツカは語った。

ゴレツカ、エメリ監督に説得された理由を説明

そこで欧州の高いレベルで戦うクラブを探し、最終的にプレミアリーグのアストン・ヴィラと契約した。決断に大きく影響したのはウナイ・エメリ監督だ。ゴレツカによれば、監督の下では「以前の自分のスタイルに戻る」ことができるという。「それはトーマス・トゥヘル（2023年から2024年までバイエルンを指揮、編集部注）のときに始まった。彼は中盤に2人の選手を明確に置きたがった。どちらかといえば守備的な選手だ。僕は適応しようとした。自分の強みにはあまり合っていなかったけれど、チームが目標を達成する助けにはなった」

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エメリ監督は詳細な分析を通じて「僕のプレーのどこを、さらに良くできるかもしれないかを示してくれた。僕も同じ考えだったから、ここに来ると決めた」とゴレツカは説明した。エメリ監督の下での計画は「以前のプレースタイルに戻ること」。それはバイエルンで最後に求められていた役割よりも攻撃的なものだ。

バーミンガムを本拠とするクラブと2028年までの契約を結んだゴレツカは、加入当初は膝の問題で欠場したが、現在までにヴィラで公式戦9試合に出場している。プレミアリーグでは直近3試合連続で先発し、 11月初めのマンチェスター・ユナイテッドとの4-4の試合では 、加入後初ゴールを決めた。

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一方、6月末の痛恨のW杯敗退時に、ゴレツカは通算73試合目となるドイツ代表戦に出場。それが現在までの代表での最後の試合となっている。ボーフム出身のゴレツカは、新監督ユルゲン・クロップからまだ招集されていない。それでも代表復帰への希望は持ち続けている。「僕を必要としてくれるなら、戻ることにはもちろん前向きだ」