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スティーヴン・ジェラードは、マンチェスター・ユナイテッドでの初戦でハリー・マグワイアをベンチに置いたマウリシオ・ポチェッティーノの判断は大きな間違いだったと考えている。元リヴァプール主将は、代わりにマタイス・デ・リフトを先発させたことを「少し失礼」と評し、ユナイテッドが1月に世界トップクラスのDFを獲得するには巨額の資金が必要になると警告した。

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ジェラード、マグワイア起用を巡りポチェッティーノを批判

ジェラードは、日曜日にアンフィールドで0-4と敗れた試合で、ポチェッティーノがマグワイアを先発から外した判断に疑問を呈した。この試合ではレニー・ヨロが早い時間帯に退場し、リヴァプールが一気に2点を先行した。長期離脱からの復帰途上にあるデ・リフトが、マグワイアに代わって先発に起用されていた。

「判断を誤ったと思う」とジェラードは『The Overlap』で語った。「最終ラインの人選を間違えたと思う。あれほど重要な試合で先発させるというのはどうか。国内最大の一戦で、世界中が注目しているんだ」

「彼を先発させるべきだった」

ジェラードも ジェイミー・キャラガーと同様にデ・リフトの起用に疑問を呈した が、さらに踏み込み、マグワイアへの敬意を欠く判断だったとの見方を示した。「今はまだ準備が整っていないかもしれない若手のことはさておき、マタイス・デ・リフトは1年間離脱していた。ハリー・マグワイアは現時点で彼らの最高のDFだ。彼を先発させるべきだった」と続けた。

「彼は腕まくりをして懸命に戦っている選手の一人だ。確かに完璧ではなかった。だが、彼を起用せず、デ・リフトを優先したのは少し失礼だと思った」

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途中出場のマグワイアが違いを生む

ジェラードは、マグワイアが出場後にユナイテッドに欠けていたものを示したと感じており、前半終了前の重要なブロックを挙げた。「彼は出場して違いを生んだ。体を張っていた選手の一人だ」と語った。

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「38分か39分ごろだったと思うが、見事なブロックで確実に決まっていたであろうゴールを防いだ。今季のマンチェスター・ユナイテッドは何度も見てきたが、彼は懸命に戦っている選手の一人だ」。マグワイアの奮闘にもかかわらず、終盤にはリオ・ングモハとビクトル・ムニョスが得点を加え、大敗が決定的になった。

ユナイテッド、1月のDF補強には巨額の資金が必要か

ユナイテッドが降格圏にいる中、ジェラードは1月の守備陣強化には多額の費用がかかると考えている。

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「1月に世界トップクラスのセンターバックを手放すクラブがどこにある？ 誰かが天文学的な額を払う覚悟でもない限りね。そうするしかないだろう」と語った。