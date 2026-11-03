「アレクス・パブロヴィッチを今夜プレーさせるのは、少しリスクが大きすぎたでしょう。私たちはリスクを冒したくありませんでした」。倒れて入院した後も不在が続くヴィンセント・コンパニ監督に代わって指揮を執るダンクスは、火曜夜の試合前に、Prime Videoでそう語った。

ダンクスは、パブロヴィッチについて「深刻な問題はない」と強調した。ただ、予防措置として、このMFはマドリードでまずベンチに座ることになった。先週土曜日のボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガ上位対決（2-2）では90分間プレーしており、負傷したという情報もなかった。そのため、パブロヴィッチがバイエルンの先発メンバーから外れたことは、ちょっとした驚きだった。

中盤のダブルボランチでヨシュア・キミッヒの隣に入ったのは、パブロヴィッチではなくトム・ビショフだった。21歳のビショフにとって、チャンピオンズリーグで3試合連続の先発出場。ヴァイキング・スタヴァンゲルとのアウェー戦（3-3）、アーセナル戦（2-2）でも先発していた。ドイツ代表のビショフは、今季公式戦で早くも14試合目の出場となった。

バイエルン、パブロヴィッチは先発を外れるもノイアーとオリーズは出場

パブロヴィッチがまずはベンチで待機する一方、コンディションに不安があり出場が疑問視されていたバイエルンの主力2人は先発できた。GKマヌエル・ノイアーと攻撃的選手のミカエル・オリーズを、ダンクスはともに先発起用した。

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「マヌは練習で感触が良く、先発する準備ができています」とイングランド人のダンクスは強調した。オリーズについては、ドルトムント戦の終盤に「骨を打った」だけで、「組織の損傷はありませんでした」と説明した。