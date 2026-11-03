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ライブ
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
翻訳者：

「少しリスクが大きすぎたはず」アーロン・ダンクス、アトレティコ戦でのバイエルンの先発メンバーにおけるサプライズを説明

UEFAチャンピオンズリーグ
アトレティコ・マドリー 対 バイエルン
バイエルン
アレクサンダル・パブロヴィッチ
トム・ビショフ

アレクサンダル・パブロヴィッチが、アトレティコ・マドリーとの敵地でのチャンピオンズリーグの試合でバイエルン・ミュンヘンの先発メンバーに入らなかったのは、やや意外だった。アーロン・ダンクス監督が試合前にその背景を説明した。

「アレクス・パブロヴィッチを今夜プレーさせるのは、少しリスクが大きすぎたでしょう。私たちはリスクを冒したくありませんでした」。倒れて入院した後も不在が続くヴィンセント・コンパニ監督に代わって指揮を執るダンクスは、火曜夜の試合前に、Prime Videoでそう語った。

ダンクスは、パブロヴィッチについて「深刻な問題はない」と強調した。ただ、予防措置として、このMFはマドリードでまずベンチに座ることになった。先週土曜日のボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガ上位対決（2-2）では90分間プレーしており、負傷したという情報もなかった。そのため、パブロヴィッチがバイエルンの先発メンバーから外れたことは、ちょっとした驚きだった。

中盤のダブルボランチでヨシュア・キミッヒの隣に入ったのは、パブロヴィッチではなくトム・ビショフだった。21歳のビショフにとって、チャンピオンズリーグで3試合連続の先発出場。ヴァイキング・スタヴァンゲルとのアウェー戦（3-3）、アーセナル戦（2-2）でも先発していた。ドイツ代表のビショフは、今季公式戦で早くも14試合目の出場となった。

バイエルン、パブロヴィッチは先発を外れるもノイアーとオリーズは出場

パブロヴィッチがまずはベンチで待機する一方、コンディションに不安があり出場が疑問視されていたバイエルンの主力2人は先発できた。GKマヌエル・ノイアーと攻撃的選手のミカエル・オリーズを、ダンクスはともに先発起用した。

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「マヌは練習で感触が良く、先発する準備ができています」とイングランド人のダンクスは強調した。オリーズについては、ドルトムント戦の終盤に「骨を打った」だけで、「組織の損傷はありませんでした」と説明した。

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