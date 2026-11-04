ズベレフは復調したイタリアのロレンツォ・ムゼッティとの初戦に臨み、6-7（5-7）、2-6でまさかの敗戦を喫した。

ハンブルク出身のズベレフにとって、ATPランキング1位に浮上してから2日後の手痛い敗戦となった。2024年の大会覇者は、終盤にかけて期待外れのプレーに終わり、この屋内マスターズ大会で9度目の出場にして、ベスト16進出を逃したのはわずか2度目だった。試合前には、アジアでの大会期間中に続いていた疲労はもう問題ではないと語っていた。

「信じられない。サーシャを相手にこれほど良いプレーができたことに、自分でも少し驚いている」と、ムゼッティはズベレフとの6度目の対戦で4勝目を挙げた後に語った。これにより、世界ランキング1位の選手が首位に立ってからの初戦で敗れるのは、2022年以来となった。 ドイツ勢で勝ち残っているのはヤン＝レナルト・シュトルフのみ。水曜日の遅い時間に、アルゼンチンのチアゴ・アグスティン・ティランテと対戦する。

アレクサンダー・ズベレフにナダル、シナーらが祝福の言葉

今季をATPランキング首位で終えることが決まっているズベレフは、すでに月曜日、パリ郊外ナンテールの屋内会場のコート上で表彰されていた。29歳のズベレフにはトロフィーが贈られ、著名な選手たちからの祝福のビデオメッセージも届いた。クレーコートのスペシャリストであるラファエル・ナダルや、前世界1位のヤニック・シナーらが、ドイツ人選手に温かい言葉を寄せた。

「もちろん最高の気分だ。世界1位になるなんて、本当にすごいことだ」と、ズベレフはムゼッティ戦前に『Sky』で語った。ムゼッティには、同じくパリで行われた2024年のオリンピックでも敗れ、敗退していた。ムゼッティは世界ランキング8位で迎えた負傷続きの難しい1年を経て、最近は少しずつ調子を取り戻していた。

ズベレフとの試合でも、イタリア人選手は好スタートを切った。互角の展開に持ち込み、タイブレークでズベレフの第1セット先取が確実かと思われたところから、ムゼッティが一気に勢いを増した。5ポイントを連取した挑戦者が、セットカウントで先行した。

今年パリとニューヨークで優勝し、11月末にはドイツ代表としてデビスカップ制覇も狙うズベレフは、反撃を迫られた。しかし、この一撃が響き、第2セット序盤にムゼッティにブレークを許すと、イタリア人選手に勝利への道を開いた。