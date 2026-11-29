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マヌエル・ノイアーにとって、ここ数週間は厳しいものとなっている。現在の足の負傷に加え、とりわけピッチ外での出来事が見出しを飾っている。私生活をめぐって世間の注目を集める40歳のGKは、最近、自身の胸中を異例なほど率直に明かした。

バイエルンのファンクラブ「ロイバー・クナイスル・ウンターヴァイケルツホーフェン '97」を訪れた際、ノイアーは「1日だけ立場を入れ替わるなら、どの選手がいいか」と尋ねられた。その答えは耳を引くものだった。「あまり知られていない選手を選ぶ。まだそれほど注目されていない若い選手でもいい。もっとプライベートを保てるし、少しは顔を知られずに済むからね。それが若い選手の利点だ。自分のしたいこともできる」

ノイアー自身をめぐる最近の報道を踏まえると、この発言には皮肉な響きもある。現在、ブラジルへの最近の渡航をめぐって批判を受けているためだ。

妻アニカとの別れを発表した直後、ノイアーはブラジルで別の女性と一緒にいるところを目撃された。2人の間には、2026年の夏の終わりに第2子が生まれたばかりだった。バイエルンの元最高経営責任者オリバー・カーンもこの旅行に言及し、Sky でノイアーの渡航を「もちろん好ましくない」と評した。

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ノイアーはピッチ外だけでなく、プレー面でも順調とは言えない。バイエルンの主将は数週間前、FSVマインツ05とのブンデスリーガの試合で腱を部分断裂し、2026年中の復帰はなくなった。そのため、すでに新年を見据え、できるだけ早いチーム練習への復帰を目指している。「1月に戻って集中的に練習する予定だ。クリスマス前後には長めのトレーニングを行う。ここに残って練習するつもりだ」とノイアーは語った。

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「今も回復に取り組んでいる。1月にはまたチームを支えられるようにしたい」とノイアーは説明した。また、火曜日に診察を受け、医師たちは回復の経過が良好なことに驚いていたという。

現在の負傷とは関係なく、ノイアーにとって今季がプロとして最後のシーズンとなる可能性が非常に高いことは、以前からうかがわれていた。「夏以降も自分が続けるとは思っていない。ただ、まずは再び万全になったら、これからの半年を楽しみたい。良い状態を保つことにも努める。そのためにできることはすべてやる」

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40歳のノイアーは今季ここまで、バイエルンの公式戦9試合に出場している。その間、後継者に指名されているヨナス・ウルビヒがバイエルンのゴールを守っている。