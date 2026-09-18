マンチェスター・ユナイテッドの15歳の才能、ジェイジェイ・ガブリエルが、欧州の名門クラブ数チームによる激しい争奪戦の中心となっている。同選手が「オールド・トラフォード」でのキャリア継続を望まない意思をクラブに伝えたためで、バルセロナ、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンからの顕著な関心が寄せられている。

スペイン紙「スポルト」およびイングランド人記者クリス・ウィーラーによれば、ガブリエルは現在バルセロナにいるという。各名門クラブが、広く称賛を受け、ブラジルのスター選手ネイマールの才能になぞらえられる同選手の将来を確定させるべく、動きを活発化させている時期でのことだ。

同選手はバルセロナのユニフォームを着たいという明確な願望を抱いており、実際に友人たちと行った親善試合でそのユニフォームを着て姿を見せたことがある。

また、マンチェスター・ユナイテッドでの残留を望まないことを表明し、「プレミアリーグ2」の次節ブレントフォード戦への出場を拒否した。

移籍の成立にはいくつかの障害が立ちはだかっており、その筆頭が全当事者を満足させる経済的・競技的合意への到達である。

さらにガブリエルは来る10月6日に16歳の誕生日を迎えるのを待っており、加えて父親を通じてアイルランドのパスポートを取得する手続きの完了も控えている。これは、関心を寄せるクラブのいずれかへの移籍を容易にする可能性がある。

とりわけ注目が集まっているのが、バルセロナとレアル・マドリードの争いである。バルセロナのスポーツディレクター、デコと強固な関係を持ち、同時にレアル・マドリードの関係者ともつながりを持つ代理人アリ・バラトが中心的な役割を果たすと見込まれていることが背景にある。

同じ報道によれば、バラトは昨夏のデンゼル・ダンフリースのレアル・マドリードへの移籍にも一役買っていたという。

一方、マンチェスター・ユナイテッドはこの若き才能の残留への扉を閉ざしてはいない。トップチームの監督マイケル・キャリックは慎重さと忍耐を持つよう呼びかけ、ガブリエルにとって最善なのはメディアの報道と高まる圧力から距離を置くことだと強調した。

しかし、名門クラブの関心の高まりにより、同選手を注目から遠ざけておくことは、現時点では困難な課題に見える。