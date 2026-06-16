専門家の見解…エジプトはベルギー戦でPKを得るに値したのか？

審判判定分析サイト「アーシボ・ファール」は、2026年W杯エジプト対ベルギー戦でエジプトがPKを主張した場面について結論を出した。

1－1の引き分け後、エジプトのフサム・ハサン監督はブラジル人主審ラモン・アバティの判定に怒りを示し、アハメド・サイード（ジズー）がペナルティエリア内で抱え込まれた場面は明らかなPKだったと主張した。

ハサン監督は試合後、「明らかなPKだった。VARを確認せず認められなかったことに驚いた。ベルギーなら与えていたはずだ」 と語った。

しかし同サイトは、この場面について「ペナルティエリアの境界線上」であり、エリア外での出来事のためPKは妥当ではないと結論付けた。

同サイトはアバティ主審に10点満点中6.5点を付け、「大舞台にふさわしいパフォーマンスだった」と総括した。

レポートは、アباتイが古典的なジャッジスタイルで適切なタイミングで介入し、プレーを止めすぎず、規律もほぼ管理できたと指摘した。

前半に数回の判断ミスがあったが、その後取り戻し、試合の流れを掌握したと結論づけた。

最も目立ったミスとしては、ジェレミー・ドゥコへのタックルでエジプト選手にイエローカードを出さなかったことが挙げられ、これがパフォーマンスの減点要因となった。

総括として、同サイトはアباتイが試合を力強くコントロールしたと評価。エジプトがPKを要求した場面についても、エリア外でのファールでありPKを取らなかった判断は正しかったとしている。