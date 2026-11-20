共有 GOALをGoogleでフォロー

審判の専門家が衝撃的な見解を示した。ロシュン・サウジリーグで行われた宿敵アル・ナスルとのクラシコで、アルゼンチン人主審ファクンド・テージョがアル・アハリの選手の退場を見逃したと断言している。

広告

アル・アハリは金曜日の夜に行われたアル・ナスルとの一戦に3-1で勝利した 。会場はジッダのアル・インマー・スタジアムで、ロシュン・リーグ第9節の延期分として行われた。

61分には、判定をめぐって物議を醸す場面が立て続けに起きた。アル・ナスルのFWアブドゥッラー・アル・ハムダンが、アル・アハリのブラジル人DFロジェール・イバニェスに激しいタックルを見舞うと、直後に同じブラジル人のウェンデルソン・ガレーノが同様の激しさでアル・ハムダンにタックルを仕掛けた。

アルゼンチン人主審は、危険なタックルを理由にアル・ハムダンとガレーノの双方にイエローカードを提示した。しかし、エジプト人の元審判ムハンマド・カマール・リーシャ氏はこの判定に異を唱えている。

リーシャ氏はサウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』に対し、次のように語った。「ブラジル人選手（ガレーノ）は一発退場にすべきだった。スパイクの裏で、アル・ハムダンの脚に対して過剰な力でタックルしており、ボールを争ってもいなかった」

広告 広告

さらに、「（主審は）ガレーノにイエローカードを提示するにとどめた。アル・ハムダンには、その数秒前のロジェール・イバニェスへのタックルで妥当なイエローカードが出された。もしテージョが最初のファウルの後に笛を吹いていれば、ガレーノが2つ目のファウルを犯すことは避けられただろう」と続けた。

Related Topics

この見解が正しければ、アルゼンチン人主審が試合結果に影響を与えたと言えるだろう。というのも、当時スコアは1-1の同点で、その後アル・アハリが2ゴールを挙げてクラシコを制したからだ。

2点目は71分、判定の際に物議を醸したPKから生まれた。

広告

アル・アハリのトルコ人DFメリフ・デミラルがペナルティエリア内でクロスを受けると、アル・ナスルのFWアブドゥッラー・アル・ハムダンが追いすがったが、デミラルはピッチに倒れ込みPKを要求した。

アルゼンチン人主審は当初、アル・アハリの選手たちの訴えを退けたものの、その後VARで映像を入念に確認し、アル・アハリにPKを与えた。

広告

アル・アハリのイングランド人FWアイヴァン・トニーは、この好機を逃さなかった。自らキッカーを務めると、ブラジル人GKベントの右へ力強いシュートを蹴り込み、ベントは届かず。71分、アル・アハリに2点目をもたらした。

そして75分、勝負を決定づける一撃が生まれる。アル・アハリのアルメニア人MFエドゥアルド・スペルツィアンがCKからクロスを送ると、ブラジル人DFロジェール・イバニェスがヘディングでネットを揺らし、アル・アハリの3点目を挙げた。

広告

アル・アハリの選手たちは残り時間も試合の主導権を握り続け、クラシコで貴重な勝利をチームにもたらした。

なお、この勝利でアル・アハリは勝ち点を24に伸ばし、サウジリーグの順位表で4位につけている。一方、3位のアル・ナスルは勝ち点28で足踏みしており、両者の差は4ポイントとなった。