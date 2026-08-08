対麻痺を辛うじて免れる　ユルゲン・クリンスマンの息子が恐怖の事故について語る

「自分は幸運だった。もっと、もっとひどいことになっていてもおかしくなかった」と、ドイツの1990年ワールドカップ優勝メンバー、ユルゲン・クリンスマン氏の息子はニューヨーク・タイムズに語った。「二度とサッカーができない、二度と歩けないということだってあり得た」

4月18日、彼はセリエBのACチェゼーナ対USパレルモ戦（0-2）で相手選手と激突した。29歳のクリンスマンは第1頸椎を骨折したが、それでも試合終了間際までピッチに立ち続けた。センターバックの選手たちは、彼がもうプレーに関与しなくて済むよう、ただボールを回し合っていたという。

クリンスマンによれば、当初は脳震とうかむち打ちだと思っていたという。「だが、その後は首の筋肉が何かから自分を守ろうとして異常な反応を起こしていた」。もしもう1本セーブをしていたら、「無事では済まなかったかもしれない」とクリンスマンは話した。父親の助言もあり、ハイデルベルクで複雑かつ「非常にリスクの高い」手術も受けたが、手術は成功した。

ジョナサン・クリンスマンは数日後には再び歩けるようになった。ただ、いつ再びゴールマウスに立てるかについては、「予定は何もない」と本人は語っている。まずは椎骨が完全にくっつく必要があり、その後にボルトが取り外される。現実的なのは2027-28シーズンでの復帰だという。負傷がなければ、クリンスマンは自国開催のワールドカップに臨むアメリカ代表のメンバーに入っていたはずだった。