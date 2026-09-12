審判委員会は、スペイン・リーグの一戦として明日日曜日にシウタ・デ・バレンシアで開催されるレバンテ対バルセロナの試合を、ホン・アンデル・ゴンサレス・クエスタが担当すると発表した。バスク出身の同審判が、そのレフェリー人生においてカタルーニャのクラブを裁くのは今回が初めてとなる。

ゴンサレス・クエスタは41歳で、今シーズンにスペイン・リーグでの初試合を担当する4人の審判のうちの1人である。一方、この試合ではハビエル・イグレシアス・ビジャヌエバがVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）を務めることになる。

日曜日の対戦は、ゴンサレス・クエスタにとってスペイン・リーグでの3試合目にあたる。これまでに彼は、後者の1-0での勝利に終わったバレンシア対レアル・ベティスと、オサスナが1-0で制したオサスナ対ヘタフェの2試合を担当してきた。

この試合は、同審判がレバンテを裁く10試合目となる。すでに2部リーグで同クラブの試合を9試合担当しており、その間にチームは5勝3分1敗の成績を収めている。

バルセロナとの対戦は、このバスク出身の審判にとって特別な意味を持つ。彼のレフェリー人生においてカタルーニャのクラブを裁く初めての試合であり、スペイン・リーグの舞台での新たな登場となるからだ。