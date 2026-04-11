土曜夕方、アルジェの5ジュリエスタジアムで行われたアフリカ・コンフェデレーションカップ準決勝第1戦。アルジェのユニオン・デ・ラ・キャピタルとモロッコのオリンピック・サフィは、審判への激しい抗議の中、0-0で引き分けた。

試合はエジプト人審判団が担当し、主審はアミン・オマール、VARはマフムード・アシュールが務めた。

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試合では物議を醸す判定が相次いだ。20分、首都ユニオンの選手たちがPKを要求したが、判定は下されず、VAR担当マフムード・アシュールが映像確認を要請したものの、オマールは判定を覆さなかった。

54分にはザカリア・ドラウィのヘディングゴールが認められたが、VAR確認の結果、ボールが主審の体に当たったとして取り消された。

59分にはサフィ側がハンドを主張したが、エジプト人主審は認めなかった。

78分にはフセイン・デヒリのヘディングがネットを揺らしたが、オフサイドで再び取り消された。

アウェイチームのGK退場

80分にはVAR確認の結果、モロッコGKハミヤニがアルジェリア選手を殴ったとして一発退場となった。

その後、得点は動かず0-0で終了。決着はモロッコでの第2戦に持ち越された。

この試合の勝者は、決勝でザマルク（エジプト）またはシャバブ・ベルズダッド（アルジェリア）と対戦する。

ザマルクは金曜に行われた第1戦でアルジェリアのチームを1-0で下し、貴重な勝利を収めた。