審判部門トップのレイモンド・ファン・メーネンが日曜朝、審判週間中に『Goedemorgen Eredivisie』に出演。今節の物議を醸したいくつかの判定について説明するとともに、ルベン・ファン・ボメルとアーロン・バウマンの間で起きた出来事を振り返った。

ファン・ボメルによる激しい体当たりについて、主審のサンダー・ファン・デル・エイクとVARのポル・ファン・ブーケルは、イエローカードが妥当な処分だと判断した。ファン・メーネンはその後すぐ、メディアに対して誤った判定だったと語った。

これにファン・ブーケルは不満を示した。「我々が適用する基準に照らしてあの場面を分析した。今日でも、おそらくまったく同じ対応をするだろう」。当時、VARを担当したファン・ブーケルは『De Limburger』にそう語っていた。

「だが、上司がメディアで私の判断は間違いだったと言うなら、私に何が言えるだろうか。あの言葉を使うことを選んだのは彼だ。私なら違うやり方をした」

しかし、ファン・ブーケルも今では考えを少し変えたようだ。ファン・メーネンが日曜朝の『Goedemorgen Eredivisie』で明かした。「先週の水曜日にファン・ブーケルと話した。彼は『振り返れば介入すべきだったし、主審にピッチ脇へ行って映像を確認してもらうべきだった』と言っていた」

アルマンド・オビスポ

今週末に議論を呼んだ判定の一つが、ヘーレンフェーンの有望な攻撃を反則で止めたアルマンド・オビスポに、2枚目のイエローカードが提示されなかった場面だ。

ファン・メーネンによれば、レッドカードを出さなかったのは正しい判断だったという。「ボールが彼の足元から実際に20メートルも離れるように跳ねているのが分かる。そのため、有望な攻撃ではなくなっている。反則ではあるが、我々の基準では2枚目のイエローカードには当たらない」

メールディンクへのPK判定

フェイエノールトとAZの試合でも、VARが重要な役割を果たした。メックス・メールディンクに与えられたPKの判定を取り消させたのだ。「通常の速度で映像を再生すれば、その時に主審が判断したとおり、PKだと言わざるを得ない」

それでもファン・メーネンは、チャルク・エルンストがメールディンクの足を踏む前に、すでにメールディンクが倒れる動作を始めていたと判断したVARの決定を評価した。「VARがそう判断したことは十分に理解できる」と審判部門トップは語った。