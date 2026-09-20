ラ・リーガ第7節のレアル・マドリードとアトレティコによるマドリード・ダービーは、前半から一気に過熱した。試合は激しいタックルと抗議の応酬が続き、開始直後から終了の笛まで審判をめぐる大きな論争が絶えなかった。

元スペイン人審判のイトゥラルデ・ゴンサレスによれば、開始5分にアレックス・バエナがアルダ・ギュレルに対して行ったタックルはイエローカードに値するものだったという。レアル・マドリードの選手を背後から倒したためだ。

彼はこう語った。「あれはイエローカードだ。背後から膝でぶつかったのだから。明白なファウルだ」

ディエゴ・シメオネは、自らもカードを要求していたギュレルの反応に対して抗議し、アトレティコの監督は警告を受けることになった。

18分にはギュレルとバエナの間で再び論争が起きたが、審判はどちらの選手にもカードを提示しなかった。一方でイトゥラルデは、バエナの膝の使い方の方がより危険だったと指摘し、さらにシメオネへの警告を批判して、レアル・マドリードの控え選手たちも抗議のために立ち上がっていたと述べた。

35分、ポベルはキリアン・ムバッペが仕掛けたカウンターを止めた後にイエローカードを受けた。その1分後には事態がさらに激化し、ジュード・ベリンガムがクティ・ロメロに対してタックルを行い、アルゼンチン人選手がレアル・マドリードの選手の膝と接触したことが、論争を呼ぶタックルにつながった。

オルティス・アリアスはベリンガムにイエローカードを提示したが、VAR担当審判のトルヒージョ・スアレスから当該場面の確認を求められ、審判は改めてレアル・マドリードの選手への警告を取り消し、ロメロにイエローカードを提示した。

イトゥラルデはこの判定を不十分だと考え、ロメロのタックルは退場に値するものだったと断言した。そして「彼はボールに触れようとしていたが、これはレッドカードに相当する。足を強く固定し、引かなかった」と語った。

激しいタックルはこれにとどまらなかった。続く数分間には、カン・イン・イが背後からフェデリコ・バルベルデに接触したが処分はなく、これに対してイトゥラルデは再び異議を唱え、危険なタックルであり重傷を引き起こしかねなかったと指摘した。

こうしてマドリード・ダービーの前半は、開始直後から荒々しいタックルと抗議が試合を支配するなか、物議を醸す一連の審判判定とともに終了した。