共有 GOALをGoogleでフォロー

審判専門家のジャマール・アル・ガンドゥール氏が、ロシュン・サウジリーグ第13節のアル・アハリ対アル・タアーウン戦で起きたアル・アハリへのPK判定をめぐる議論に結論を示した。

広告

アル・アハリはアル・インマ・スタジアムで行われた一戦でアル・タアーウンを3-1で下し、ロシュン・サウジリーグで白星を重ねた。

審判専門家のジャマール・アル・ガンドゥール氏は番組『アル・ムンタサフ』で次のように語った。「アル・アハリ対アル・タアーウン戦で、アイヴァン・トニーへのPKを認めなかった主審の判定は正しい。FWとDFの間で互いにファウルがあり、引っ張り合いはプレーの始まりから倒れるまで2人の間で起きていた。したがって、PKを与えなかったVARの判断は正しい」

アル・ガンドゥール氏はさらに「アル・アハリに与えられたPKは正しい判定だ。明らかなファウルがあり、得点を阻止するものだった。PKを与えるのが正しい判断であり、実際にそうなった」と続けた。

ジャマール・アル・ガンドゥール氏はアル・ナスル対アル・ハズム戦の判定についても言及し、ロシュン・サウジリーグのこの一戦で54分にアル・ナスルへのPKを認めなかった最初の判定は正しかったと強調した。

広告 広告

アル・ナスルのスター、クリスティアーノ・ロナウドについては、ボールがすでに保持されていたにもかかわらず、このポルトガル人選手が左足を伸ばしてアル・ハズムの選手を踏みつけたと説明し、この場面は「ファウルと警告に値する」と指摘した。

Related Topics

さらに「偉大な選手も、ピッチ上のほかの選手と何ら変わらない。警告に値するなら、主審はイエローカードを提示しなければならない」と続けた。

その上で「意図的だったとは言いたくないが、主審の怠慢はある。そしてこのケースでは、VAR担当審判は介入しないだろう」と付け加えた。

広告

ジャマール・アル・ガンドゥール氏は最後にアル・ヒラル対アル・イテファク戦に触れ、47分にアル・ヒラルのPKが取り消されたのは、ファウルが一切なかったため正しい判定だと述べた。

また、アル・ヒラルのスターであるブラジル人ウイング、ガブリエウ・マルティネッリは無謀なプレーでイエローカードを受けるに値したと指摘。さらに、29分にナセル・アル・ダウサリがアル・イテファクの選手に対して足を高く上げたファウルがあったため、アル・ヒラルの先制ゴールは無効だったとの見解を示した。

広告

アル・アハリは勝ち点を27に伸ばしてロシュン・サウジリーグの順位表で4位につけており、ボシッチとともに国内での連勝を続けている。

アル・アハリは次節、来週金曜日に行われるロシュン・サウジリーグの一戦でアル・ファイサリと対戦する予定だ。