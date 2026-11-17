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ウズベキスタンとの親善試合で、アル・ヒラルのDFアリ・ラジャミがサウジアラビア代表で受けた退場処分を巡る論争について、審判専門家が見解を示した。

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サウジアラビア代表は火曜日、ウズベキスタンと対戦し1-2で敗れた 。試合はカタールの首都ドーハのジャシム・ビン・ハマド・スタジアムで行われ、今回のインターナショナルマッチウィークにおける2試合目の親善試合だった。

サウジアラビア代表は1-2のビハインドで前半を終えると、ギリシャ人指揮官ゲオルギオス・ドニスは後半開始から6人を入れ替えた。その筆頭がアリ・ラジャミで、アル・ナスルのDFアブドゥレラー・アル・アムリに代わって投入された。

また、GKアブドゥルクドゥス・アティアがハメド・アル・シャンキーティに代わって出場したほか、サイドバックのナワフ・ブシャルとファリス・アービディがサウド・アブドゥルハミドとムテブ・アル・ハルビに代わって、中盤ではムフタル・アリがアブドゥッラー・アル・ハイバリに代わって、さらにFWとしてアブドゥッラー・アル・ハムダンがフィラス・アル・ブライカンに代わってピッチに立った。

しかし、 ラジャミはサウジアラビア代表の苦境をさらに深めることになった。試合開始から50分に一発退場となったのだ 。中盤でウズベキスタンの選手に激しいタックルを見舞ったことが理由だった。

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この退場処分にサウジアラビア代表の選手たちは怒りをあらわにし、主審に詰め寄って猛抗議した。しかし主審はVARを確認した上で、判定を覆さなかった。

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この判定について、ヨルダン人の審判専門家アフマド・アブ・ハディージャがサウジアラビアのメディア「アル・マイダン」に対してコメントした。

アブ・ハディージャは「ウズベキスタン戦でサウジアラビア代表のアリ・ラジャミを退場とした判定は正しい。過剰な力を用いたためだ」と語った。

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ラジャミにとって、サウジアラビア代表での退場はこれが初めて。2019年11月にフランス人指揮官エルヴェ・ルナールの下で初めてサウジアラビア代表に招集されて以来、27試合目にして不名誉なリストに名を連ねることになった。

ただし、ラジャミのキャリア全体で見れば、今回が初めての退場ではない。前所属クラブのアル・ナスルでは2度のレッドカードを受けており、いずれもAFCチャンピオンズリーグでのものだった。

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最初にして最も有名な退場は2021年10月19日、現所属クラブのアル・ヒラルと対戦したAFCチャンピオンズリーグ準決勝でのもので、試合は1-2で敗れている。

それから約2年後の2023年11月27日、ラジャミはアル・ナスルで再び退場処分を受けた。グループステージ第5節のペルセポリス(イラン)戦で、試合はスコアレスドローに終わった。

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アル・ナスル加入以前には、アル・ハリージで1度レッドカードを受けている。2016年12月10日、ロシュン・リーグ第12節で、チームはアル・ファテフに4-2で勝利した。

なお、サウジアラビア代表にとってこの敗戦は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップのグループステージ第2節でスペインに0-4で敗れて以来のものとなった。

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それ以降、サウジアラビア代表はワールドカップで1試合、第27回ガルフカップで5試合、親善試合で1試合の計7試合を戦い、5勝2分けを記録していたが、今回ウズベキスタンに敗れた。

また、昨年4月に監督に就任したドニスにとって、サウジアラビア代表での敗戦はこれが3度目。2026年ワールドカップ前には、親善試合でエクアドルにも敗れていた。