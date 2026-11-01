レアル・マドリードとラシン・サンタンデールの一戦では、10分に大きな審判論争が巻き起こった。主審のムヌエラ・モンテロが、ペナルティエリア内でホームチームのディフェンダー、ブラティと接触したキリアン・ムバッペに対し、PKを与えたのだ。

フランス代表FWはゴールへ向かって走り出し、その後ブラティの腕が彼の胸に触れると、ピッチに倒れ込んだ。主審はPKを宣告し、ラシンのサポーターは唖然とし、選手たちは抗議した。

しかし、元スペイン人審判のイトゥラルデ・ゴンサレスはこの判定を断固として否定し、接触はわずかであり反則を取るには値しないとして、こう述べた。「何もない。あれはPKではない」

さらに、判定を取り消すためのビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入がなかったことで論争は加熱した。これを受けてイトゥラルデは、約1時間前に行われたヘタフェの試合で起きた出来事と比較した。その試合では、接触の性質という点で類似していると彼が見なしたシーンにおいて、同技術が介入していたのだ。

イトゥラルデは、審判判定の一貫性を保つには両ケースでビデオ技術が介入すべきだったと述べ、こう付け加えた。「ヘタフェのファウルでビデオ技術が介入したのなら、ここでも介入すべきだ」。そして、接触の激しさの評価は、この件であれ他の件であれ、同じ基準に基づかなければならないと指摘した。

審判に関する指摘は、ムバッペのPKだけにとどまらなかった。その直前の時間帯には、ペナルティエリア内でマンティージャがディオマンデの足の先を踏んだ後、ディオマンデがPKを要求していたが、ムヌエラ・モンテロはプレー続行を決めた。

この件については、イトゥラルデは主審の判定に同意し、接触は軽微でありPKを与えるには値しないと説明した。もっともディオマンデは数分間足を引きずっていたが、その後回復し、通常どおり試合を続けた。