審判専門家がベティスのゴール取り消しに激怒：これはサッカーではない！

ラジオ局「コペ」の番組「ティエンポ・デ・フエゴ」で審判分析を担当するペドロ・マルティンは、バルセロナ戦でレアル・ベティスのジオバニ・ロ・セルソが決めたゴールが取り消された判定について激しく批判し、シュートの約15秒前に起きたクッチョ・エルナンデスのハンドを取ったことは、審判規則の適用に不備があることを示していると指摘した。

レアル・ベティス対バルセロナの一戦は、主審リカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェアが前半にロ・セルソの決めたゴールを取り消したことで大きな議論を呼んだ。主審はビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」室からの呼び出しを受け、攻撃の組み立て段階でクッチョ・エルナンデスにハンドがあった可能性を確認。アンダルシアのクラブは、試合の重要な局面で同点をもたらすはずだったゴールを失うこととなった。

マルティンは、2つの事象の間に時間差があったにもかかわらず、主審がこのハンドをゴールにつながった攻撃そのものの一部とみなしたことに問題があると述べ、こうしたケースにおける規則の適用方法に不満を示した。

この審判分析担当者はこう続けた。「問題は、主審がハンドを意図的なものとみなし、それがゴールにつながった同一の動作の中で起きたと判断していることだ。ハンドの事案で起きていることは、もはや冗談のようなものだ。そして先日はベティスがその番だった」

マルティンはさらに規則への批判を続け、こうした判定が繰り返されることで、その適用の一貫性に疑問が生じると強調してこう語った。「この件のすべての問題は、規則そのものを放棄すべきだということ、それだけだ。先日、ポルトに対して取られたハンドについて人々は抗議しなかった。自分たちに有利でも不利でも、こういう形でハンドを取ることは受け入れられない。これはサッカーではないからだ」

同分析担当者は、ボールはクッチョ・エルナンデスのコントロール下にあったと指摘したうえで、ロ・セルソのゴールよりかなり前に起きたハンドを取ったことに異議を唱え、こう付け加えた。「クッチョ・エルナンデスがボールをコントロールした状態でのハンドではある。しかし、ゴールの15秒前のハンドを取ることはできない」