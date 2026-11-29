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日曜日にラ・リーガで行われたバルセロナとホームのデポルティーボ・ラ・コルーニャの一戦は、判定を巡って大きな議論を呼んだ。

バルセロナは日曜日の夜、ラ・リーガ第14節でリアソールに乗り込み、デポルティーボ・ラ・コルーニャと対戦した。

試合はゴールや決定機を逃す場面が相次ぎ、判定を巡る議論も重なる白熱した展開となった。

バルセロナは2分にラミン・ヤマルが先制したが、9分にピエール＝エメリク・オーバメヤンが同点ゴールを決めた。

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バルセロナの選手たちはこのゴールに抗議し、ガボン人選手がクバルシに対してファウルを犯していたと主張した。

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これについて、ラジオ局『カデナ・セール』と新聞『アス』で審判解説を務めるイトゥラルデ・ゴンサレス氏は「何もない。ゴールは正当だ」と述べた。

前半終了直前には、バルセロナがオーバメヤンのハンドによるPKも要求したが、PKは与えられず、VARも介入しなかった。

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イトゥラルデ氏は、この場面はバルセロナにPKが与えられるべきだったとの見解を示した。

同氏は「ボールに向かって腕を動かしている。したがって、バルセロナはPKを得るべきだった」と語った。

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後半に入ると、バルセロナの選手たちはさらに2度PKを要求した。

1度目はゴードンが倒れた場面、2度目はペナルティーエリア内でラミン・ヤマルが踏まれた可能性のある場面だったが、主審はいずれも反則とは見なさなかった。イトゥラルデ氏も同じ見方で、どちらの場面でもバルサはPKに値しなかったとして「何もない」と述べた。