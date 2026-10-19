審判委員会が物議を醸す説明、セビージャ戦でのアルダ・ギュレル退場なしの判定について

スペインの審判技術委員会は、レアル・マドリードのトルコ代表MFアルダ・ギュレルの退場を求めたセビージャの主張をめぐる論争に決着をつけた。両チームの対戦はサンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードが4-1で勝利して終わったが、前半24分のペケとの接触シーンがアンダルシアのクラブ側から異議を呼んでいた。

ジャーナリストのエクトル・ゴンサレス氏はラジオ局「カデナ・セール」で、審判技術委員会がこの事案について追加調査を行わなかったと伝えた。セビージャがレアル・マドリードの選手が相手に肘打ちを見舞ったと主張し続けているにもかかわらず、ギュレルが退場に値する暴力的行為を犯したことを証明する決定的な証拠が存在しないためだという。

ギュレルとペケが衝突したのはレアル・マドリードの攻撃中で、セビージャの選手が相手を押さえ込み、その後トルコ代表の選手が左腕で反応した形だった。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）はこのシーンを確認するために介入せず、主審のマテオ・ブスケツ・フェレールも処分を要するファウルとは判定しなかった。

ゴンサレス氏は審判関係の情報源の話として、ビデオ技術はテレビ制作で使用されるカメラに依存していると伝え、介入がなかったのは、この事案を決定的な形で証明できる明確な証拠がなかったためだと説明した。

セビージャのキケ・サラスはハーフタイムに「モビスター」での発言でギュレルが退場にならなかったことに異議を唱えており、アンダルシアのクラブを率いるルイス・ガルシア監督も試合後の記者会見で改めて不満を表明した。

ガルシア監督は、自チームは10人を相手に戦う必要があったと述べ、あのシーンはレッドカードに値すると主張。大敗の後、この判定は大きな論争を呼んだ。

モウリーニョ、批判する側に証拠を求める

一方、レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督はギュレルに向けられた非難に同調することを拒み、自身の選手が退場に値するファウルを犯したことを証明する明確な映像による証拠は一切見ていないと強調した。

ポルトガル人監督は、コーチングスタッフを含む周囲の人間に、選手を批判する側が根拠としている映像を提供するよう求めたが、この事案について言われていることを裏付ける明確な映像を見つけることはできなかったと語った。

さらにモウリーニョ監督は、明確な証拠が出てくれば自チームに有利に働いた誤審があったと認めることにためらいはないとしながらも、起きたことを証明するものを見ていない事案について判断を下すことはできないと強調し、決定的な証拠がそろっていないシーンにこれほど注目が集まる理由に疑問を投げかけた。