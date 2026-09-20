スペインの審判技術委員会は、アトレティコ・マドリードとレアル・マドリードのダービーにおける最も物議を醸した審判判定について見解を示し、カン・インジェがフェデリコ・バルベルデへの激しいタックルの後に退場に値したとする一方、ビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」の介入を経てディーン・ハウセンに提示されたレッドカードについては妥当だったと認めた。

スポーツ紙「アス」が伝えたところによると、同委員会は主審のミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスが試合における最も重要な3つの判定への対応を誤ったと見ており、そのうち2つはビデオ技術の介入によって修正されたとしている。

クリスティアン・ロメロとジュード・ベリンガムの場面では、オルティス・アリアスは反則を犯した選手の特定を誤り、そのタックルをレアル・マドリードの選手によるものと判断してイエローカードを提示したが、その後VARルームが介入して判定を修正し、反則を犯したのはロメロであると特定した。

審判技術委員会は、ロメロのタックルは退場に値するものだったが、ビデオ技術のレビューによって反則を犯した選手の特定が修正されたにもかかわらず、オルティス・アリアスはイエローカードの提示にとどまったと見ている。

2つ目の場面は、カン・インジェのバルベルデへのタックルであり、同委員会は、アトレティコ・マドリードの選手がレアル・マドリードの選手に対して背後から激しくタックルを仕掛けたことで、レッドカードに値する反則を犯したと見ているが、主審は何の措置も取らず、VARルームもこの場面をレビューするために介入しなかった。

審判技術委員会は、カン・インジェを退場させなかったことをこの試合における最も重大な審判ミスの一つと見なしている。

一方で、同委員会はディーン・ハウセンの退場処分を支持した。ハウセンはペナルティーエリア内でジュリアーノ・シメオネを掴んでボールへの到達を妨げ、オルティス・アリアスはこの場面でペナルティーキックを与えたものの、当初はイエローカードを提示していた。

ビデオ技術が介入して主審に場面のレビューを求め、主審は判定を変更してハウセンにレッドカードを提示したが、審判技術委員会はこの判定を正しく明確なものだと見なしている。