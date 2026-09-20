アトレティコ・マドリードが首都ダービーでレアル・マドリードを2-1で下した。試合は互角の展開で始まったが、後半開始とともにディーン・ハウセンが退場となり流れが一変。ホームチームが優位に立って勝利を収めた。ディエゴ・シメオネ率いるチームは貴重な勝利を手にし、レアル・マドリードは首位バルセロナに勝ち点6差をつけられることとなった。

このダービーでは審判の判定をめぐって大きな論争が巻き起こった。レアル・マドリードは前半に複数の場面でレッドカードが提示されなかったことに抗議。とりわけクティ・ロメロのジュード・ベリンガムへのタックル、そしてカン・インスのフェデリコ・バルベルデへのタックルが問題視された。

レアル・マドリードのチャンネルは、両選手とも退場に値し、そうなればアトレティコは9人で試合を続行せざるを得なかったはずだと主張した。その後、後半にビデオ判定の介入を経てハウセンが退場となった。

両チームは、リーグでのバルセロナの完璧なスタートを踏まえ、許容される誤差が極めて小さくなっていることを認識して試合に臨んだ。そのため序盤は慎重で緊張感に満ち、どちらのチームからも明確な攻撃的な仕掛けは見られなかった。

この勝利により、レアル・マドリード（勝ち点15）はバルセロナに勝ち点6差をつけられた一方、アトレティコは勝ち点を16に伸ばした。

アトレティコは3-4-2-1のフォーメーションを採用し、レアル・マドリードは4-2-3-1で臨み、前線にはアルダ・ギュレル、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス、キリアン・ムバッペが並んだ。

アトレティコがボール支配率で相対的に上回ったものの、その支配は本当の脅威にはつながらず、一方のレアル・マドリードはトランジションとスペースの活用により多くを頼っているように見えた。

この構図はとりわけムバッペに如実に表れ、彼は前半を通じて影響力を欠いた。ボールに触れたのはわずか23回、そのうち8回はボールを失い、ヤン・オブラクのゴールに一本もシュートを放てなかった。

対するレアル・マドリードの攻撃で最も危険な瞬間はアルダ・ギュレルによってもたらされた。41分に遠めからのシュートでオブラクのゴールを脅かしたが、GKがこれを防いだ。前半はアトレティコが55%のボールを支配しながらも、スコアレスで終了した。

しかし前半を支配した均衡は、ハーフタイム後に長くは続かなかった。後半の最初の数分から試合は明らかに変わり始めた。

クルトワがバエナのシュートを防いだ後、決定的な瞬間が訪れた。ジュリアーノ・シメオネがディーン・ハウセンのタックルを受けてペナルティエリア内で倒れたのだ。

主審はPKを宣告し、その後ビデオ判定がこの場面を検証。判定はハウセンの退場へと変わり、試合の計算が完全に一変した。

レアル・マドリードは後半の大半を10人でアトレティコと戦うことを強いられ、これによりホームチームは数的優位と、より広い活動スペースを得ることとなった。

グリマルドがPKを蹴ったが、クルトワがこれを防いだ。しかしアトレティコはこぼれ球を詰めることに成功し、先制点を挙げた。

このゴールは単なるスコア上のリードにとどまらなかった。レアル・マドリードが数的不利にもかかわらず攻めに出ざるを得ない場面で生まれ、これによりアトレティコはさらに多くのスペースを得て飛び出すことができた。

そしてわずか8分後、アトレティコはこの優位を生かし、ジュリアーノ・シメオネからのパスを受けた組織的な攻撃からジョナサン・デイビッドが2点目を追加した。これによりレアル・マドリードの状況はより複雑になった。とりわけ、チームはそれ以前にオブラクのゴールを継続的に脅かすだけの攻撃力を見せていなかった。

モウリーニョはベンチから介入してレアル・マドリードを試合に引き戻そうと試みたが、交代策は攻撃の構図を十分に変えることはできなかった。

ベリンガムとムバッペは危険から遠いままで、その一方でアトレティコは数的優位とリードを生かし、より余裕をもって試合を運ぶようになった。

他方、クルトワはレアル・マドリードが試合にとどまるための最大の要因の一つだった。彼はクティ・ロメロのヘディングを防ぎ、その後チームの守備陣がアトレティコのもう一つの試みを食い止めた。

79分、ヤン・ディオマンデはオブラクと1対1になりながら追加点のチャンスを逃した。GKがそのシュートを防ぐことに成功したのだ。

終盤に近づくと、アントニオ・リュディガーが89分に得点を挙げて差を縮め、レアル・マドリードに望みを取り戻させた。ベルナルド・シルバの蹴ったフリーキックに合わせて跳び上がり、ボールをネットに沈めたのだ。このゴールは終盤に緊張を呼び戻し、とりわけレアル・マドリードが全ラインを押し上げて同点を求めて攻め立てた。

しかしアトレティコは最後の圧力に対処し、終了の笛までリードを守り切った。自軍のスタジアムでレアル・マドリードに対する優位を再び示し、2位の座を固める勝ち点3を手にしてダービーを終えた。