審判や女性への侮辱行為を受け、ネイマールには長期の出場停止処分が待っている

ブラジルのスター選手、ネイマール・ジュニアは、金曜日に行った物議を醸す発言を受け、ソーシャルメディア上で激しい批判にさらされた。

ネイマールは、ブラジルリーグで所属するサントスがレモに2-0で勝利した後、試合終了間際にイエローカードを出された審判サヴィオ・ペレイラ・サンパイオ氏に対し、怒りを露わにした。このイエローカードにより、彼は次節のフラメンゴ戦に出場停止となる。

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ネイマールは試合後の記者会見で次のように述べた。「とにかく、あの審判もそうだが…彼は生理中に目が覚めて、その状態で試合に来たんだと思う」

この発言は、パフォーマンスの低下や機嫌の悪さを女性の月経周期に結びつける差別的な侮辱であるとして大きな怒りを呼び、多くの人々から「女性を侮辱する発言」と評された。

一方、英紙『ザ・サン』は、この発言により、パリ・サンジェルマンおよび元バルセロナのスター選手が12試合の出場停止処分を受ける恐れがあると報じた。