ブルガリアサッカー連盟（BFU）は、アレクサンダー・ストヤノフに2年間の出場停止処分を科した。ブルガリア2部ロコモティフ・ゴルナ・オリャホヴィツァに所属する15歳のユースチームのGKは、主審のウラジミール・ヴェレフに激しい暴行を加え、同年齢の選手に科せる最も重い処分を受けた。

映像には、ソフィア・クラブ・ナシオナルとの試合終了直後、ストヤノフがヴェレフの背中を後ろから蹴りつける様子が映っている。ストヤノフはさらにヴェレフの頭を数回殴り、再び背中を蹴った後、チームメートに引き離された。

試合に0-3で敗れたロコモティフは、ヴェレフによる複数の判定を誤審と考え、激怒していた。PKが与えられなかったことに強い不満を抱き、マリン・バイチェフ監督もレッドカードで退場を命じられていた。試合終了の笛が鳴ると、ストヤノフは自制心を失い、ヴェレフに突進した。

ブルガリアの審判協会は当然ながら激怒し、ストヤノフの永久追放を要求した。ブルガリアメディアは、BFUには15歳に対する懲戒処分に制限があるものの、永久追放となる可能性が高いと報じていた。

最終的に永久追放には至らなかったが、ストヤノフには2年間という最も重い処分が科された。また、ロコモティフのアシスタントコーチには「侮辱的な言葉遣い」を理由に、2試合の出場停止処分と387.50ユーロの罰金が科された。

この重大な暴行の後に起きた小競り合いへの関与でレッドカードを受けたストヤノフのチームメート、スヴィレン・ヴェセリノフとステファン・チュクルリエフも、2試合の出場停止処分を受けた。



