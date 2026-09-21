ロヒブランコスは自らの公式チャンネルで、ある動画を公開した。そこにはプリンターから「審判への嫌がらせはもうやめろ」と書かれた紙が出てくる様子が映されている。さらにその紙には、ポルトガル人指揮官が、チームの1-2での敗戦後に行われた記者会見で、日曜日の試合における2つの場面が載った紙を右手に持っている姿も映っている。

この出来事は実際に日曜日に起きたもので、モウリーニョは明らかに苛立った様子で主審ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスを厳しく批判していた。 その紙には2枚のスクリーンショットがあり、主審が2つの誤審によってレアルに不利益を与えたことを証明しようとしていた。「この試合のすべてはここにある」と、“スペシャル・ワン”はその紙を示しながら語った。

モウリーニョの見解では、どちらの場面でもアトレティコには退場処分が下されるべきだった。「カンイン・リーとロメロがバルベルデとベリンガムに犯したファウルは、明確なレッドカードだった！」と、モウリーニョは悔しさをにじませながら語り、すぐさま陰謀めいた見方も示した。「VAR担当のトゥルヒージョ氏は、カンイン・リーのレッドカードに関する場面をもう一度確認するよう主審に求めなかったが、レアル・マドリーとは非常に奇妙な経緯がある」と述べ、さらにこう付け加えた。「かわいそうな主審オルティスについて言えば、こうした種類の試合におけるプレッシャーに耐えられないのは明らかだ。ダービーを裁くための経験がない」。彼は責任を選考委員会にあるとした。「すべてが非常に奇妙だった」

一方、アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督は反論した。「我々は自分たちの発言に注意しなければならないし、他者にどう敬意を示すべきかを知らなければならない。誰かがその敬意の一線を越えるなら、それは危険なことだ。モウリーニョであれ、フリックであれ、シメオネであれ関係ない。我々はその一線を決して越えるべきではない」。スペイン紙の多くは、このレアル指揮官による物議を醸す振る舞いをばかげたものと評価した。一方で『マルカ』は、「おなじみのモウリーニョ」の復活だと記している。

アトレティコ・マドリーの動画は、なぜ批判としても受け取れるのか？

一方で、アトレティコのこの動画によるモウリーニョへの当てつけは、批判として理解することもできる。レアルはこれまでも敗戦の責任を審判に求めることがたびたびあり、とりわけクラブ公式チャンネルを通じて疑問の残る発言をしてきた。今回の宿敵相手の敗戦後も同様だった。「オルティス・アリアスは故意に間違えたのか、あるいは誠実さもプロ意識もない臆病者なのか、そのどちらかだ」と、問題の場面についてRMTVが述べていたと、AS紙が引用している。

モウリーニョによれば、審判団はその判定によって試合をひっくり返したという。「この試合は50分間、11対9になっていなければならなかった。だが実際には、我々に対して11対10になった」と彼は語った。52分には、レアルDFディーン・ハイセンがその少し前に2枚目の警告で退場となったあと、アレハンドロ・グリマルドのPKによってアトレティコが先制していた。

この激しいダービーはすでに前半終了後にエスカレートしており、元代表選手アントニオ・リュディガーらを含む両チームの選手と監督陣が、ロッカールームへ向かう途中で衝突していた。

レアルにとっては、これが7試合を終えてすでに今季2敗目となった。そのためブランコスは4位のまま長い代表ウィークに入る。首位には7連勝のバルセロナが立ち、アトレティコはそこからすでに勝ち点5差で続いている。