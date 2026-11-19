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スペインの審判2人が、批判が渦巻くなかで自らを擁護した。ファンへの明確なメッセージは「私たちはルールを作っているのではなく、適用しているだけだ」。さらに大きな驚きとして、物議を醸す場面を選んでいるのは人間ではなくAIだと明かされた。

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審判のホセ・ルイス・ムヌエラ・モンテーロとホルヘ・フィゲロア・バスケスが、セビージャのスポーツ記者協会が主催した会合で語った。スペインのラジオ局「カデナ・セール」が伝えている。

ムヌエラは「私たちは正確さと責任を重んじている。非常に高い水準を求められており、ミスが許される余地はほとんどない。残念ながら、反則を犯しているのは審判ではないということが理解されていない。私たちは、国際サッカー評議会が定め、その解釈を委ねるルールを適用する責任を負っているのだ」と語った。

さらに「私たちが悪いわけではないとファンが理解してくれるまで、状況は非常に厳しいままだろう。PKであれレッドカードであれ、誰もが自分の行為に責任を持っている。私たちはピッチ上での信頼性を保つために懸命に努力している」と続けた。

ムヌエラは「透明性は、私たちがお互いをより深く知る助けになる。もしミスを犯せば、最も大きな代償を払うのは私たちだ。私たちには採点システムと明確な基準がある。技術面、フィジカル面、メンタル面、規律面で厳しくチェックされている。建設的な批判は私たちのパフォーマンスを向上させてくれる」とも話した。

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同審判は「ルールの知識や議論する力で私たちを驚かせる選手もいる。多くの監督もそうだ。ピッチ上で適用した基準を説明したいと真っ先に思っているのは私たち自身だ」と説明した。

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また「審判のあり方はよりオープンになった。選手たちには私たちとコミュニケーションを取ってほしいが、時にはそれが最適ではない場合もある。私たちは選手のことをよく知っているし、彼らも私たちのことを知っている」と付け加えた。

そしてムヌエラは、番組「検証の時間」で取り上げる物議を醸した場面やシーンの選定がAIによって行われていると明かし、多くの人を驚かせた。

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ムヌエラは「監督が記者会見である場面について論じ、それを筋の通った論理と根拠をもって行うなら、それは多くのことを物語っている。私たちはもっとファンに近づく必要がある。私たちにはそれが欠けている。もっとよく知ってもらうための仕組みは活用しているのだが」と強調した。

続けて「『検証の時間』の映像はAIによって選ばれており、誰かが選んでいるわけではない。私たちはできるだけ多くの人に届くよう努めている。インタビューを受け、イベントにも参加し、私たちがどのように仕事をしているかを皆に知ってもらおうとしている」と語った。

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さらに「私たちがなぜそのような判定を下すのかを人々に理解してもらうため、ラジオやテレビの番組でより大きな発信の場が必要だ」と指摘した。

レアル・マドリー対セビージャの一戦で、サンティアゴ・ベルナベウにおけるギュレルとペケの接触をめぐって起きた論争については、フィゲロア・バスケスが「判定を下すのに十分なほど鮮明ではない映像もある」と話した。

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さらに「胸に当たったのか、手なのか、肩なのか判別できない映像を見た場合、そのカメラは十分な鮮明さを備えていない。プロトコルに沿って判定を下すのに必要な確証が得られないのだ。これはテレビ中継のスタッフに向けられるべき問いだ」と続けた。

スペインの審判界は現在、大きな重圧にさらされている。節を追うごとに判定をめぐる論争が増え、クラブやファンの間で非難の応酬が続いている。

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ムヌエラは、解決策はより一層の透明性とファンとのコミュニケーションにあると考えている。審判も人間であり、ミスをすることはあっても、故意に誤ることはないと誰もが理解できるようにするためだ。

両審判は、最大の目的は試合を守り、ルールを公正に適用し、大会の信頼性を保つことだと強調する。たとえそれが、試合のたびに厳しい批判を受け止めることを意味するとしてもだ。

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結局のところ、ムヌエラのメッセージは誰にとっても明確だ。「審判はこの構図における悪者ではない」。審判は試合の一部であり、困難な状況のなかで、絶え間ない重圧を受けながらも最善を尽くそうとしているのである。