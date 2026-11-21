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セルタ・デ・ビーゴ戦でレアル・マドリーのキリアン・エムバペが獲得したPKが、判定を巡る議論を呼んでいる。

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サンティアゴ・ベルナベウで行われている一戦で、エムバペはシュートを打とうとした際にDFハビ・ロドリゲスに掴まれ、バランスを崩した。主審はPKを宣告し、VARルームもこの判定を支持した。

このシーンについて、アカウント「Archivo VAR

」が検証を行った。同アカウントは審判の判定分析を専門としており、レアル・マドリーにPKが与えられたことの妥当性について評価を下した。その結論は、掴む行為は露骨なほど明白なものではなかったものの、ハビ・ロドリゲスのエムバペに対するチャージはペナルティエリア内での反則に値するというものだった。

同アカウントによれば、セルタのDFはフランス人FWの手首を掴み、エムバペがシュートを打とうと準備していた瞬間にバランスを崩させたという。このチャージはエムバペのシュートに直接影響を与え、本来の形でシュートを打つことを妨げたとして、PKの判定は審判の観点から正しいとの見解を示している。

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掴む行為自体はそれほど強いものでも、目立って大げさなものでもなかった。それでも判定の評価においては、接触の明白さだけでなく、その行為が選手の動きに与えた影響こそが、反則の有無を判断する決定的な要素とされた。

このPKはレアル・マドリーにとって、試合を振り出しに戻す絶好のチャンスとなった。キッカーを務めたエムバペには、同点に追いつき、セルタ相手の取りこぼしからチームを救うことが期待された。しかし、フランス代表のスターは誰もが驚くほどのミスキックを犯す。ボールはクロスバーの遥か上を越えてスタンドへと消え、この試合のハイライトの一つとなる場面で、レアル・マドリーは貴重なチャンスを逸した。

このキックにサンティアゴ・ベルナベウは失望に包まれ、スタンドからはブーイングが鳴り響いた。レアル・マドリーは精彩を欠き、攻撃のリズムをつかめない。一方の相手はスペースを突いて何度もホームチームのゴールを脅かし、レアル・マドリーは1点ビハインドで前半を折り返すことになった。