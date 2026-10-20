審判はバルセロナを助けたのか？　ペジェグリーニが沈黙を破り注目の発言

レアル・ベティスの監督マヌエル・ペジェグリーニは、UEFAチャンピオンズリーグでのオランダ勢フェイエノールトとの対戦を前に、スペインリーグでの2-5によるバルセロナ戦敗北に伴った審判をめぐる論争があったにもかかわらず、審判の公正さに疑問を呈したり、特定のチームを他方の犠牲にして意図的に手助けしているとして彼らを非難したりすることを拒んだ。

ペジェグリーニは試合の記者会見で、審判は試合の結果に意図的に影響を与えることはないと述べ、審判制度には改善を要する側面があることを認めつつも、彼らの公正さに対する信頼を強調した。

ベティスの監督はこう付け加えた。「審判が特定のチームを他方の犠牲にして手助けしようとする意図を持っているとは思わない。審判の公正さを疑ってはいない。改善を要する側面はあるが、事前に意図されたものがあるとは思わないし、悪意も一切ない」

チリ人監督の発言は、先日のバルセロナ戦がベティスの陣営内で怒りを引き起こした後に出たものだ。前半にジオヴァニ・ロ・チェルソのゴールが取り消され、それが決まっていればチームに2-2の同点をもたらすはずだったこと、加えて54分のファクンド・ベルナルの退場がその理由である。

フォルナルスは審判問題に気を取られることを拒否

一方、レアル・ベティスのMFパブロ・フォルナルスは、審判をめぐる論争を乗り越え、来たるヨーロッパでの一戦に集中することを選び、連戦の重圧により、チームには前の試合で起こったことに立ち止まる長い時間は与えられないと強調した。

フォルナルスは、選手たちの精神状態が良かろうと良くなかろうと、チームは論争に立ち止まることはできないと述べ、3日ごとに試合を戦うことで、結果を素早く乗り越え、次の挑戦に集中することを課せられていると説明した。

スペイン人MFは、ベティスが本拠地で4試合連続の試合に臨む準備をしていることに言及し、サポーターの前で力強いパフォーマンスを見せ、チームがバルセロナ相手に力強く競り合う時間帯もあった先日の敗北を取り返すことに期待を寄せた。

フォルナルスは試合での審判の判定について判断を下すことを控え、審判がビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）技術と連携して最終的な判定を下すものであり、それに関する論争は実際に起きたことを変えはしないと指摘した。

さらに彼は、チームの集中はチャンピオンズリーグの一戦に向けられており、両者が試合の中で優位を得ようと努める中で、ビデオ技術のレビューに値する状況を見極める責任は審判の管轄であり続けると付け加えた。

レアル・ベティスは、バルセロナ戦の敗北後に取り戻そうとする意気込みを胸にヨーロッパの一戦に臨むが、大会では力強いスタートを切っている。フランス勢リールに3-2、ポルトガル勢ポルトにも同じスコアで2連勝を飾り、リーグフェーズの最初の2節で勝ち点6を獲得している。