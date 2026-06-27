審判の専門家：エジプト戦でのイランのゴール取り消しは妥当な判断

審判専門家のアンディ・デイヴィス氏は、2026年ワールドカップのエジプト対イラン戦で、ポーランド人審判シモン・マルチェニャク氏がアジア勢の終盤のゴールをオフサイドで取り消した判定は正当だと述べた。

2026年W杯グループステージ第3節、土曜朝に行われたエジプト対イラン戦の終了間際にイランが挙げたゴールが取り消され、物議を醸した。多くの観衆は、イランFWよりエジプトDFの方がゴールラインに近いと判断し、得点は有効だと考えていた。

このゴールが認められていればイランはグループ7の2位で決勝トーナメントに進めたが、取り消しにより1－1の引き分けとなり、エジプトが2位で突破。イランは「ベスト3」での進出を待つことになった。

元イングランド代表審判員のアンディ・デイヴィス氏は、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の判定は競技規則に則った正しいものだと断言した。

デイヴィス氏は米ESPNを通じて、VARのチェックは「即座かつ明確」だったと説明した。オフサイドラインを確認したところ、パスが通った瞬間、イランDFシャジャ・ハリルザデの足が2番目のDFより前方にあり、これがVAR介入とゴール取り消しにつながった。

多くの人がイラン選手よりゴールラインに近いエジプトDFに注目し、オフサイドが取消されると考えた。だがルール上、パスが出た瞬間に攻撃選手とゴールラインの間にDFが2人いる必要がある。1人だけでは不十分だ。

通常はこの2人がGKとDF1人だが、GKがゴールから大きく飛び出した場合は例外だ。その場合、DF1人が「最後のDF」となり得るが、オフサイドにならないためにはその背後に2人目のDFが必要だと説明した。

この場面ではエジプトGKがゴールから大きく出ており、画面上部に映ったDFが事実上の最終ラインだったとデイヴィス氏は強調した。

そのため、ハリルザデとゴールラインの間にディフェンダーは1人だけとなり、イランのフォワードよりゴールに近いディフェンダーがいても、ルール上はオフサイドが成立した。