審判の専門家は叫んだ。「バルセロナ対アトレティコ戦で起きたことはスキャンダルだ」。

昨日水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バルセロナ対アトレティコ・マドリード（2-0）で起きた物議を醸したプレーについて、審判専門家がコメントした。

エスタフ・コヴァッチ主審が裁いた試合では、44分にバルサのパウ・コパルシが退場し、両チームがPKを要求する場面もあった。

『ムンド・デポルティーボ』紙は「ハンス・フリック監督、選手、サポーターは、試合の流れを変えたかもしれない2つの場面に注目している。 55分にはコウキの2枚目の警告とマーク・ポピルのハンドによるPKの判定が議論を呼んでいる」と報じた。

アトレティコのGKフアン・モソが6ヤードエリア内でDFマルク・ポベルにゴールキックをパス。ポベルはボールを手に触れてから再びプレーし、観客を驚かせた。

これについて、紙『アス』とラジオ局『カディーナ・セル』の審判専門家エトゥラルディ・ゴンサレス氏はこう叫んだ。 「ゴールキック中に手で触れるのは反則だ。ボールは止まっている。明らかなPKだ。スペインの審判を批判するのは筋違いだ。これはスキャンダルだ。土曜日の件は忘れろ。単なる判定の問題だ」

イトゥラルデは判定を下したコヴァッチへの批判を続け、こう語った。 「これは重大な技術的ミスだ。ここ数年で最大級だ。見逃したのは国際審判であり、ワールドカップでも笛を吹くはずだ。感情をコントロールできないならユースの試合に専念すべきだ」。

最後に彼は、判定の責任は主審にあり、VARのクリスティアン・ディンガーにはないと強調した。 彼はルールを知らず、ボペルは集中力を欠いてボールを処理した。彼の前には誰もいない、明らかな場面だ。これはフリーキックで、ムソが蹴り、ボペルが手で触れた。PKだ」。

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