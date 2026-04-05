審判の専門家が暴露：アル・ヒラルはタアウーン戦でPKを奪われなかった

審判委員のモハメド・フォウダ氏は、昨日土曜日に行われたロシェン・プロリーグ第27節のアル・ヒラル対アル・タアウーン戦における審判の判定を巡る論争について、衝撃的な事実を明かした。同氏は、試合中に「ザイーム（アル・ヒラル）」がPKを得るべきだったという決定的な見解を示したのである。

この結果、アル・ヒラルは優勝争いにおいてさらに2ポイントを失い、勝ち点65で2位に留まった。3位のアハリ・ジェッダと勝ち点は並んでいるが、首位のアル・ナスルとは5ポイント差となっている。

フーダは番組「アクション・ウィズ・ワリード」でのコメントで、「後半78分、ブラジル人選手マルコス・レオナルドに対する明らかなファウルがあったため、アル・ヒラルはPKを得るに値した」と述べた。

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さらに彼は次のように付け加えた。「審判は何の判定もせず、ビデオ判定室からの呼び出しもなかった。タウーンのディフェンダーがレオナルドを倒したにもかかわらず、彼の右足が自然な位置になかったからだ。」

なお、リーグ優勝を巡る熾烈な争いの中、アル・ヒラル対タウオンの試合では、審判の判定に関して多くの物議を醸す場面が見られた。