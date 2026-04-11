審判の失態後、アル・アハリ（サウジアラビア）がワリード・アル・ファラージから厳しい警告を受けた。

物議を醸す中、メディア関係者のワリード・アル・ファラージ氏は、明後日の月曜日に行われるアジアチャンピオンズリーグ・エリート部門ラウンド16、アル・アハリ（サウジアラビア）対アル・ドゥハイル（カタール）を前に審判問題に再び言及した。

直近のサウジ・プロリーグ第29節では、アル・アハリとアル・ファイハの1－1の引き分けが物議を醸した。2つのPKが認められなかった判定がその原因だ。

メディア関係者のワリード・アル・ファラージ氏は、公式Xアカウントで「月曜のAFCチャンピオンズリーグ・エリート戦を前に、アル・アハリ運営の最大課題は、アル・ファイハ戦の判定論争から選手を隔離することだ」と投稿した。

王者としてノックアウトステージに臨むアル・アハリは、重圧に耐えながら大陸での地位を維持したいと語った。熱狂的なサポーターにも支援を呼びかけ、好結果を祈った。

特に2つ目のPKが認められなかったことで混乱が生じ、試合は数分間中断。再開前、第4審判とアル・アハリベンチが口論となった。

FWイヴァン・トニーとマティアス・ヤイスレ監督は「第4審判が『リーグは忘れてアジアに集中しろ』と言った」と主張したが、審判委員会は否定。その後、2人の主張を裏付ける動画が公開され、アル・アハリは抗議した。

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