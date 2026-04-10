審判の助けを借りて……ワリード・アル・ファラージはアル・ナスルのサポーターとの新たな対立を招くことになるのか？

サウジアラビアのメディア関係者ワリード・アル・ファラージ氏は、公式X投稿で「30年のスポーツ報道で、ここまで審判を擁護するサポーターは初めて見た」と発言し、アル・ナスル支持者の間で物議を醸した。

アル・ファラージは「スポーツメディアで30年間働いたが、国内でも地域でも大陸でも世界でも、あるクラブのサポーターがこれほど継続的に審判を擁護するのをみたことがない」と投稿した。

さらに「審判はいつも試合の不満のはけ口とされる。今シーズンは異例の事態だ」と続けた。

彼は特定のクラブ名を挙げなかったが、アル・ナスル支持者はコメント欄で反発し、自分たちに向けた発言だと受け止めた。

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この投稿は、第29節の前倒し試合アル・アハリ対アル・ファイハで起きた判定騒動から数時間後に投稿され、議論を呼んだ。

アル・ナスルは試合の当事者ではなかったが、海外メディアの一部は、ポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドの所属する同クラブが誤審で優遇されたと報じた。

アル・ナスルは現在70ポイントで首位。2位アル・ヒラルに2ポイント、3位アハリに4ポイント差をつけているが、1試合少ない。

なお、ファラージは最近、GKアル・アキーディの代表起用を批判したことをきっかけに、アル・ナスルサポーターと対立している。