審判のサンダー・ファン・デル・エイクは、アヤックスの厄介な選手にうんざりし、「あいつを遠ざけてくれ！」と叫んだ。

ESPNの映像は、アヤックス対FCトゥウェンテ（1-2）で主審サンダー・ファン・デル・エイクがホームチームの選手と口論になり、何度も退場処分を宣告する様子を捉えていた。

ヨハン・クライフ・アレナで行われたこの日、アヤックスにとってはもどかしい試合となった。FCトゥエンテ相手に攻めきれず、トゥエンテは4位に浮上。苛立ちを募らせたアムステルダムの選手たちとファン・デル・エイク主審の対立も目立った。

まずショーン・ステールが詰め寄り、「これは男のスポーツだろ」と声を上げた。ファン・デル・エイクは「私も男子試合を裁いている」と冷静に返した。

直後、ミカ・ゴッツも詰め寄るが「離れろ」と注意される。「何だよ」とゴッツは苛立った。 ファン・デル・エイクはキャプテンのユーリ・バアスを呼び、「2人で話そう。ミカ、彼を離せ」と指示した。

それでもゴッツは再び抗議。ファン・デル・エイクは「100人の審判に聞いても、100回笛が吹かれる。君も分かっているだろう」と説明した。

それでも食い下がると、ファン・デル・エイクは苛立ちを顕にし、「ミカ、君も知ってるだろう。あれはルールブックに書いてある。送ってやるよ、130ページ17行目だ」と皮肉った。