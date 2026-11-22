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アレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデス主審の報告書により、バルセロナに所属するスペイン人選手フェルミン・ロペスの退場処分の詳細が明らかになった。試合はビジャレアルと対戦し、カタルーニャのチームが3-2で勝利している。

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報告書によると、このミッドフィルダーは第4審判に詰め寄り、「俺をからかうな」という言葉で判定に抗議。その後、レッドカードを提示されるのを待たずにピッチを後にし、ロッカールームへと向かったという。

主審の報告書の記載によれば、退場の場面は試合の74分に起きた。フェルミン・ロペスが第4審判に歩み寄り、「俺をからかうな」という言葉を使って抗議したことを受け、審判団は同選手を退場とし、レッドカードを提示する決定を下した。

しかし、選手は主審が直接カードを示す前にロッカールームへと引き揚げてしまった。この一件により、試合中にバルセロナの選手と第4審判の間で何が交わされたのか、その詳細をめぐって疑問の声が上がっている。

この出来事は、バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリック監督の怒りも買った。フリック監督はミッドフィルダー退場の理由を尋ねるため、アレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデス主審のもとへ向かったところ、自身もイエローカードを受けている。指揮官は判定に納得しておらず、主審がフェルミンを罰した根拠を知りたがっていた。とりわけフェルミンは同点ゴールを決めてチームを試合に引き戻した立役者であり、試合は最終的にバルセロナが3-2で勝利を収めている。

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試合後、フリック監督はこの件について言及し、フェルミンと第4審判の間で何があったのかは正確には分からないと強調した。ミッドフィルダーが何を言ったのか聞こえなかったためだという。また、審判はバルセロナのベンチに注意を向けており、自身がレッドカードについて説明を求めようと近づいたところ、思いがけず自分にもイエローカードが提示されたと説明。この場面が、試合中の判定に対する怒りをさらに募らせることになった。

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ドイツ人指揮官はエルナンデス・エルナンデス主審への不満を隠そうとせず、同主審とのやり取りでこうした事態は今回が初めてではないことをほのめかした。「この審判とは、いつも同じことが起きる」と語り、同主審の判定に対する不満が積み重なっていることを示唆した。

批判は試合中のほかの場面にも及んだ。フリック監督は、ラミン・ヤマルが明らかなファウルを受けながら主審がそれを取らなかったとの見方を示す一方で、選手たちには判定を受け入れ、ピッチ上でより良いパフォーマンスを発揮することに集中するよう求めた。

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フェルミンの退場をめぐって議論が巻き起こったものの、フリック監督は選手たちの反発力と苦しい立ち上がりを乗り越えた力を称えることも忘れなかった。バルセロナは最初の7分間で2点のビハインドを背負ったが、その後落ち着きを取り戻し、試合をひっくり返した。指揮官は、後半のチームは組織面や攻撃時の動きが改善され、はるかに良い内容を見せたと評価。試合展開による重圧がありながらも、それが試合の流れを取り戻し、勝利をつかむ助けになったとの考えを示した。