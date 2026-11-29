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マンチェスター・シティを怒らせたのは、アーセナルとの2-2の引き分けという結果だけではなかった。試合の行方を左右する終盤に、物議を醸す判定が相次いで注目を集めたのだ。3つの場面で主審とVARが批判の的となり、シティの選手たちは、プレミアリーグの優勝争いで貴重な勝利を明らかに不当に奪われたと受け止めた。

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日曜夜のエミレーツ・スタジアムで、マンチェスター・シティはプレミアリーグ首位のチームを相手に力強い戦いを見せ、2度にわたってリードを奪ったものの、終盤に同点ゴールを許した。しかし、アーセナルのペナルティエリア内で起きた出来事と、そのほかの2つの場面が、シティの選手たちと指揮官の怒りを爆発させた。議論はイングランドサッカー界の元スターたちにも広がり、その中にはライバルクラブのユニフォームを着たレジェンドたちも含まれていた。

マンチェスター・シティは立ち上がりから勢いよく試合に入り、34分にノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが先制点を挙げた。ヨシュコ・グヴァルディオルの見事なパスを生かし、チームにリードをもたらした。

アーセナルの反撃は早く、39分にカイ・ハヴァーツが同点に追いつく。だが、アウェーのシティは後半開始早々の47分に再びリードを奪った。アイユーブ・ブアディが起点となった見事な攻撃から、エンツォ・フェルナンデスがシュートを放ったのだ。

マンチェスター・シティは貴重な勝利に向かっているかに見えた。しかし終盤には物議を醸す出来事が続いた。その始まりは83分、エベレチ・エゼのCKからユリエン・ティンバーがアーセナルの同点ゴールを決めた場面だった。

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このゴールにはシティの選手たちが抗議した。ガブリエウがイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマに接触し、ボールに対応しようとしていたドンナルンマが首の後ろに肘を受けていたためだ。

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VARによる確認が行われたものの、主審はゴールを認めた。焦点はティンバーのハンドの可能性に当てられ、マンチェスター・シティのGKに対するファウルは取られなかった。

だが、最も怒りを買った場面はアディショナルタイムに訪れた。ヨシュコ・グヴァルディオルが競り勝ったヘディングがゴールに向かっていたところ、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが腕でボールを止め、ゴールを阻んだのである。

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マンチェスター・シティの選手たちはVARの介入を待ったが、最終的な判定は彼らの期待を裏切るものだった。この場面には多くの異議が出たにもかかわらず、主審はPKを与えなかった。

物議を醸した場面はこれだけにとどまらない。試合ではブルーノ・ギマランイスがジェレミー・ドクの髪を引っ張る場面もあったが、すでにイエローカードを受けていたこのアーセナルの選手に対して、主審は追加の措置を取らなかった。

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立て続けに起きた3つの出来事は審判団に大きな重圧をかけ、際どい判定を下すうえでのVARの役割について、改めて疑問を投げかけた。とりわけビッグマッチの結果を左右しかねない場面であれば、なおさらだ。

イングランドのレジェンドたちが判定を批判

怒りはマンチェスター・シティ陣営だけにとどまらず、解説者やイングランドサッカー界の元スターたちにも広がった。彼らはギェケレシュの場面でPKが与えられなかったことに驚きを示した。

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エリオット・アンダーソンは、自チームが勝利に値したとの考えを示し、アーセナルはいくつかの場面で判定に守られたと指摘した。そのうえで、映像を見直した結果、あの場面は完全に明白であり、VARが介入すべきだったと強調した。

ロイ・キーンはVARの有効性に疑問を呈し、もし主審がマンチェスター・シティにPKを与えていたとしても、まともな人間なら誰もその判定を誤りだとは思わなかっただろうと断言した。

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マイカ・リチャーズは判定に踏み切る勇気の欠如を批判し、審判たちはPKを与える責任を負いたくなかったのだと指摘した。とりわけ、それが試合の決定的な時間帯だったからだという。

最も注目を集めたのは、アーセナルのレジェンドであるイアン・ライトの発言だった。ライトは、マンチェスター・シティにPKが与えられるべきだったと認めることをためらわなかった。

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ライトは、自分のチームが負けるところは見たくないが、マンチェスター・シティが正当な権利を得られないまま、このような形で試合を終えることも望まないと語った。さらに、もしアーセナルに有利な場面であれば自分はPKを要求していただろうし、あれはPKが与えられるべきだったと付け加えた。

また、ギャリー・ネヴィルはこの場面を「衝撃的」と表現し、ジェイミー・キャラガーも批判の声に加わって、判定はやはり衝撃的だったとの見方を示した。

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こうしてマンチェスター・シティは、歴史的にマンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールと結びつきの深い大物たちから思わぬ援護を受けることになった。それは、エミレーツ・スタジアムでの主審の判定が巻き起こした議論の大きさを物語っていた。

マレスカが怒り心頭、審判団へ怒りのメッセージ

一方、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、試合後に不満を隠すことができなかった。チームはタイトルを争う直接のライバルを相手に、勝ち点3まであと一歩のところまで迫っていたからだ。

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イタリア人指揮官は「多くはコメントしないが、明らかなPKだ。見ればすぐに分かる。主審のジョン・ブルックスは、手は自然な位置にあったと私に言った。だが、それはGKなら当てはまるかもしれないが、FWには当てはまらない」と語った。

さらに「我々には明らかなPKが与えられなかった。今日は判定について話すのが非常に難しい。だから、不運だったと受け止めて前に進むほうがいい」と続けた。

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マレスカはガブリエウがドンナルンマに接触した場面にも言及し、アーセナルのDFの肘がイタリア人GKの首の後ろにあったと説明したうえで、選手がGKに対してあのような形で接触することが許されるのかどうか、明確にしてほしいと求めた。

怒りを抱えながらも、マンチェスター・シティの指揮官は直接的な対立を避けようとした。チームはもっと良いパフォーマンスを見せられると強調し、判定についての議論に没頭するのではなく、戦術面に集中すべきだとした。

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また、選手たちの戦いぶりと、最強クラスの相手に対する試合運びを高く評価した。チームは競争力があることを示す重要なメッセージを発信したが、安定感を身につける必要があるとの考えを示した。

マレスカは「我々の戦い方と試合のマネジメントは見事だった。大事なのは安定感を見つけることだ。我々には優勝を争う力があると思う」と語った。

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さらに、現段階のマンチェスター・シティのプロジェクトにとって最も重要なのは、プレースタイルを定着させ、攻守のパフォーマンスを向上させ、チームを取り巻くプレッシャーに正しく対処することだと付け加えた。

両チームは勝ち点1ずつを分け合ってエミレーツ・スタジアムを後にしたが、マンチェスター・シティが抱いた思いはまったく異なるものだった。この引き分けは優勝争いにおける単なる足踏みではなく、数々の抗議と、判定をめぐって今後も問われ続けるであろう疑問に満ちた一夜となった。著名な解説者の多くが、シティには終盤にPKが与えられるべきだったと口をそろえているだけに、なおさらだ。