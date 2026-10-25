レアル・マドリードの指揮官を務めるポルトガル人のジョゼ・モウリーニョは、スポティファイ・カンプ・ノウで行われたクラシコでバルセロナに2-1で勝利し、カタルーニャのライバルとの勝ち点差を3に縮めた後、自身のチームが狙うのはバルセロナに勝つことだけではなく、スペイン・リーグ制覇であると強調した。

モウリーニョは選手たちのパフォーマンスを称賛し、相手の強さと選手たちの質を考慮すると、この一戦はレアル・マドリードでの2度目の在任期間において最も完成度の高いものだったと評価した。そして、レアル・マドリードはバルセロナのプレッシャーにうまく対処し、同点ゴールを許した後も冷静さを保つことに成功したと述べ、87分にキリアン・エムバペが試合を決着させたと語った。

ポルトガル人監督は「レアル・マドリードはカンプ・ノウで勝つためにプレーしているのではない。タイトルを勝ち取るためにプレーしている」と述べ、勝利は重要であるものの、作業と集中を続ける必要があると力説した。そして、次の試合でチームがつまずけば、バルセロナに勝ったことも同じ価値を持たなくなると警告した。

モウリーニョ、ビデオ技術を批判

モウリーニョは主審を称賛する一方で、ジョアン・カンセロのヤン・ディオマンデへのタックルに介入しなかったことを理由に、ビデオ・アシスタント・レフェリー技術のパフォーマンスを批判し、あのシーンは退場に値するものだったとの見解を示した。

彼は「主審は素晴らしい試合を見せてくれたが、(VARは)60分の時点で眠っていた。ディオマンデへのタックルによってレッドカードが出されるべきだった」と語った。

控えメンバーがレアル・マドリードに追加の解決策をもたらす

モウリーニョは、試合開始時にエドゥアルド・カマヴィンガをベンチに置くという自身の決断を擁護し、この選手は依然として主力であるものの、先発の選択は各試合の要求事項に結びついていると説明した。

そして、後半にこのフランス人が入ったことで、チームはスペースを突きカウンターを仕掛ける能力をより高めることができたと指摘し、それが勝利のゴールを生み出す一因となったプランだったと述べた。

また、ティボ・クルトワに代わって出場したゴールキーパーのアンドリー・ルニンを称賛し、彼は冷静さと自信を持ってその機会に対処したと強調するとともに、負傷に苦しみながらもプレーを続けようとしたフェデリコ・バルベルデの粘りも称えた。

モウリーニョは最後に、グループの力とロッカールームの結束を強調し、今後続くアウェーでの試合の連戦を踏まえ、チームは全選手のコンディションが整っていることを必要としていると述べて、話を締めくくった。