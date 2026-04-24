冬の移籍でアヤックス加入した富安健洋の出場時間は依然として限定的だ。本人も『Ajax Life』に「最初の数か月はもっと活躍できると思っていた」と語っている。

昨夏アーセナルとの契約が更新されず、今冬フリーで加入した27歳は、オランダの首都でW杯に向けた準備を整えたかった。

しかし、オスカル・ガルシア監督の下では7試合・207分しか出場していない。彼は「手本になるにはプレーするしかない」と語る。

1月にアムステルダムへ到着した際、彼はヨハン・クライフ・アリーナで早くプレーできると期待していた。しかし、事態は思わぬ方向に進み、大きな失望となった。「もっと早く復帰できると思っていた。だが、医療スタッフと密に連携していた。彼らは無理をさせたくなかったのだ」

アヤックスとの契約は今夏で満了するが、金銭面含め更新かは不透明。「今は何も言えないと理解してほしい。残りの数週間に集中したい」

自身のプレーには常に厳しい目を向けており、今シーズン残り数週間でさらに存在感を示したいと語る。「スパルタ戦ではまだ完全には満足していない。この数週間で、より多くのものをアヤックスに示さなければならない」

富安が日本代表でW杯準備を始める前に、アヤックスはNACブレダ（アウェイ）、PSV（ホーム）、FCユトレヒト（ホーム）、SCヘーレンフェーン（アウェイ）と対戦する。ガルシア監督率いるチームは、欧州カップ戦プレーオフ回避へ全力だ。