容赦なき21日間：バルセロナが過酷な連戦に突入、嵐の中心に立つフリック

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バルセロナはシーズンの過密日程期に突入する。複数の大会で連戦が続き、ハンジ・フリック監督と選手たちにはわずかな休息しか与えられない。負傷者に苦しむチームにとって、フィジカル面でも戦術面でも厳しさを増す試練が待ち受けている。

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カタルーニャの名門はこの「マラソン」を、 次の日曜日 にスタートさせる。ラ・リーガ第13節で「スポティファイ・カンプ・ノウ」にビジャレアルを迎えた後、アゼルバイジャンへ移動し、11月25日（水）にチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でサバハ・バクーと対戦する。

アゼルバイジャン遠征は、バルセロナにとって今年最長のアウェー移動となり、選手たちにはフィジカル面でのさらなる負担がかかる。その後、11月29日にはラ・リーガに戻ってデポルティーボ・ラ・コルーニャと対戦する。これは1週間で3試合目、そして2試合連続のアウェーゲームとなる。

12月はフリックへの重圧がさらに増大

試練はこれだけでは終わらない。バルセロナは12月の幕開けに、12月2日にカンプ・ノウでアトレティコ・マドリーとのビッグマッチを迎える。これは2027年2月に開催予定のスーペルコパ・デ・エスパーニャの日程の影響により、前倒しで行われるラ・リーガ第23節の一戦だ。

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その3 日後の12月5日にはホームでセルタと対戦し、さらに同月8日にはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第6節で、注目の欧州対決となるマンチェスター・シティ戦が控えている。

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そしてバルセロナは、 21日間で7試合に及ぶ連戦を、12月12日または13日のアウェーでのマラガ戦で締めくくる。この試合のキックオフ時刻は、現時点でまだ正式に決まっていない。

年内にはコパ・デル・レイとレアル・ソシエダ戦も

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この連戦を終えても、フリック監督率いる選手たちに長い休息は訪れない。12月15日から17日にかけて、コパ・デル・レイのラウンド32で今大会初戦を迎えるためだ。対戦相手はまだ決まっていない。

そして2026年最後の一戦は、12月19日または20日にカンプ・ノウで行われるラ・リーガのレアル・ソシエダ戦となる。

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これにより、カタルーニャの名門は29日間で9試合を戦うことになる。その中にはアトレティコ・マドリー、 マンチェスター・シティ、 ビジャレアルとの強豪対決に加え、国内外の公式戦が含まれる。負傷者の影響で起用できる選手が限られるなか、フリック監督には選手たちのコンディションを緻密に管理することが求められる期間となりそうだ。