アル・アハリ・ジェッダは、土曜日の夜に行われたロシェン・プロリーグ第27節のダムク戦で、開始早々に2得点を挙げ、同大会の歴史において前例のない快挙を達成した。これにより、チームは技術的な優位性を示し、順位表の上位争いにおける立場をさらに強固なものとした。

アル・アハリは、ダムクのディフェンダー、ダリ・アル・アンジのオウンゴールに加え、イングランド人選手イヴァン・トニーが追加点を決め、わずか6分間で素晴らしい2得点を挙げた。

「タハミヤ」の報道によると、アル・アハリはホームでの36試合連続得点というクラブ史上新記録を達成した。これは同クラブが同リーグに参加して以来、初めて成し遂げた偉業である。

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この記録は、チームの攻撃力とホームでの安定感を示すものであり、特に前線における選手間の高い連携を反映している。この連携が、直近の試合で一貫して卓越したパフォーマンスを発揮する原動力となっている。

この快挙は、リーグ上位争いにおいてアル・アハリが主要な存在として存在感を示していることを示しており、国内でのチームの力にファンがさらに誇りを持つ理由となっている。