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オランダのフェイエノールトでテクニカルディレクターを務めるデヴィ・リゴーが、昨夏の移籍市場で浮上したアルジェリア代表アニス・ハジ・ムーサのアル・イテハド移籍交渉の衝撃的な内幕を明かした。リゴーによれば、サウジアラビアのクラブによる獲得工作は危機的な事態に発展し、選手の放出を拒み続けたリゴー自身が圧力や個人的な脅迫を受けたという。

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アル・イテハドは、フランス人のムサ・ディアビがドイツのバイエル・レヴァークーゼンへ移籍したことを受け、右サイド強化の候補としてハジ・ムーサをリストアップしていた。2026年夏の移籍市場の最終盤にフェイエノールトとの合意を目指したものの、提示額を引き上げたにもかかわらず交渉はまとまらなかった。

4000万ユーロでも足りず！

リゴーはオランダの『fcupdate.nl』が伝えたコメントの中で当時の交渉を振り返り、フェイエノールトはアルジェリア人ウインガーの売却に対してまず3000万ユーロのオファーを受け、その後アル・イテハドがオランダのクラブを説得しようと約4000万ユーロまで提示額を引き上げたと説明した。

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フェイエノールトのテクニカルディレクターは「土壇場になって、サウジアラビアのクラブから巨額のオファーが届いた。我々はオファーを受け入れて取引を成立させるよう、さまざまな方面から圧力を受けた」と語った。

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しかし、話は移籍金をめぐる意見の相違だけでは終わらなかった。リゴーは、この取引に対する自身の姿勢を理由に前例のない圧力にさらされ、家族にまで及ぶ脅迫を含んだメッセージを受け取るに至ったことを明かした。

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さらに「電話や嫌がらせを絶え間なく受け、家族に関するメッセージまで届くようになれば、当然影響を受ける。ベルギーで仕事をしていた頃には、こんな経験は一度もなかった」と続けた。

危機の発端は頭金

リゴーによれば、フェイエノールトが拒否した理由は、重要な攻撃陣の一人を手放したくなかったことだけではなかった。オランダのクラブはすでに自らの補強期間を終えていたこともあったが、それに加えて、アル・イテハドが示した移籍金の支払い方法と財務上の保証も問題だったという。

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リゴーは、サウジアラビアのクラブが提示した頭金は移籍金総額の10%にも満たず、残りの支払いを担保するためにフェイエノールトが求めた銀行保証も得られなかったと指摘した。これにより、クラブ首脳陣は拒否の姿勢を貫いたという。

この点について「自分たちの移籍期間を終えた後に重要な選手を売りたくないという事情は別にしても、我々は銀行保証を一切受け取っていなかった」と語った。

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さらに、こうした保証がなかったことで交渉に対する自身の立場が固まったとして「そのおかげで、この件はあっさりと乗り越えられた。48時間後にはすべてが終わっていた」と説明した。

ハジ・ムーサは2030年まで契約

こうしてアニス・ハジ・ムーサは、アル・イテハドの獲得工作にもかかわらずフェイエノールトに残留した。土壇場で交渉が頓挫したことで、サウジアラビアのクラブは同選手の獲得構想を先送りすることになった。

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24歳のアルジェリア人ウインガーはフェイエノールトと2030年夏までの契約を結んでおり、『Transfermarkt』によると市場価値は約2800万ユーロとされている。サウジアラビアのクラブによる過去の獲得工作の詳細が明らかになったこともあり、同選手の去就は今後も移籍市場で注目を集めそうだ。